«Заработать? Легко!»: как в банках обманывают россиян

Россияне массово жалуются на сотрудников банков, которые под видом обычных вкладов продают своим клиентам рискованные инвестиционные продукты, сообщает Lenta.ru. В кредитных учреждениях уверяют, что их работники действуют в рамках регламента и ничего противозаконного не совершают.

Продажа одних финансовых продуктов под видом других в мировой практике принято называть мисселингом. По данным Центробанка, в России за прошедший год в количество жалоб на то, что банковские сотрудники, обсуждая оформление обычного вклада вводят в заблуждение или откровенно обманывают своих клиентов, выросло почти вдвое: в 2018 году подано более 1000 заявлений.

Автор статьи в пример приводит недавнее исследование, проведённое экспертами Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), в рамках которого было инициированное массовое посещение офисов московских банков «тайными покупателями».

В результате специалисты выяснили, что недобросовестная продажа финансовых инвестиционных продуктов идёт в большинстве представительств столичных кредитных учреждений. Например, в Газпромбанке сотрудники настаивают на открытии индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) или вклада «Инвестиционный доход», половина вложенной сумы в который будет идти на оплату паев Газпромбанка. В «Открытии» настоятельно рекомендуют диверсифицировать средства клиента: часть денег положить на обычный вклад, часть внести на доходный счёт, часть — на инвестиционное страхование жизни.

Впрочем, автор статьи уверяет, что в большинстве кредитных учреждений сотрудники начинают рассказывать о преимуществах инвестиционных продуктов после того, как проинформируют клиентов о традиционных вкладах: в ВТБ от разговора о размещении денег под проценты быстро перешли к обсуждению семейного страхования, в Райффайзенбанке — к накопительному страхованию жизни, в Московском кредитном банке — к открытию индивидуального инвестиционного счёта. При этом каждый из предложенных финансовых инструментов, по словам сотрудников банков, оказывался гораздо выгоднее традиционного вклада. Эксперты КонфОП отмечают, что ни один из менеджеров не упомянул об отсутствии гарантий доходности.