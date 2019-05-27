Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.51
$
64.69
72.25
72.43
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.15
71.66
Индексы и котировки Brent
69.26
+0.00 Золото
1287.24
+0.02 РТС
1279.11
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1207
–0.0014
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

Huawei призвала Китай не мстить Apple 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 6 часов назад
Гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй выступил против того, чтобы в ответ на американские санкции против его компании Пекин нанес удар по Apple.
«Прежде всего, такое не произойдет», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Гендиректор Huawei заявил, что первый выступит против подобного шага.
Он подчеркнул, что считает Apple своим учителем: «Зачем мне сопротивляться своему учителю? Я никогда так не поступлю».
Как заявил Жэнь Чжэнфэй, без Apple «не было бы мобильного интернета», люди не смогли бы увидеть «красоту окружающего мира».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Гендиректор Huawei пригрозил не отвечать на звонки Трампа Трамп предложил включить Huawei в торговую сделку с Китаем FT увидел в крушении SSJ-100 неспособность России конкурировать на мировой арене
Компании , Видео , Apple , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поддержал новый мегапроект на миллиарды рублей1
Ставки по вкладам идут вниз
Закредитованность россиян приняла мировой масштаб1
Глава Huawei пригрозил Трампу
Последствия дефолта на Украине оценили в Раде48
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение