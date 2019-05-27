Huawei призвала Китай не мстить Apple

Гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй выступил против того, чтобы в ответ на американские санкции против его компании Пекин нанес удар по Apple

«Прежде всего, такое не произойдет», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Гендиректор Huawei заявил, что первый выступит против подобного шага.

Он подчеркнул, что считает Apple своим учителем: «Зачем мне сопротивляться своему учителю? Я никогда так не поступлю».

Как заявил Жэнь Чжэнфэй, без Apple «не было бы мобильного интернета», люди не смогли бы увидеть «красоту окружающего мира».