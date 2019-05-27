«Ашан» может уйти из России

Крупные неприятности возникли у российской «дочки» французского ретейлера Aushan : арендодатели взыскивают с компании долги. Вкупе с падением продаж, это вынуждает сеть закрывать магазины и сокращать персонал.

Руководство московского ТЦ «Авиапарк» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности по арендной плате. Гипермаркет «Ашан» занимает в этом торговом центре более 18 тысяч кв. м на двух этажах, рассказывает «Коммерсант».

Это не первая претензия к ретейлеру, ранее в суд с теми же требованиями обратилось руководство крупного самарского ТЦ. В «Ашане» с исками не согласны.

По словам собеседника издания, близкого к «Ашану», с начала года уволились 5 тысяч человек из 40 тысяч штата компании, выручка упала на 8,5% и закрыто 30 магазинов. Из тех же источников просочилась информация о том, что торговая сеть может уйти из России, как уже ушла из Италии и Вьетнама. Руководство ретейлера это опровергает.