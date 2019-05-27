«О’ревуар»: эксперты заявили о возможном уходе «Ашана» из России

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», пришли к выводу, что из-за растущих долгов по аренде помещений и падения продаж французская сеть «Ашан» может полностью закрыть свои представительства в России. В компании слова специалистов опровергают.

Поводом для разговоров о перспективах «Ашана» послужил иск московского ТЦ «Авиапарк» в Арбитражный суд. Представители торгового центра потребовали взыскать с российской дочки французской компании 110 млн рублей в качестве задолженности по аренде помещений. Ранее аналогичное требование к «Ашану» предъявил оператор торгового центра в Самаре: объём долга — 2,5 млрд рублей.

Кроме того, эксперты «Infaline-Аналитики» подсчитали, что в прошлом году выручка «Ашана» сократилась на 8,5%: так мало французская компания в России не зарабатывала с 2014 года.

По данным «Коммерсанта», с начала 2019 года из «Ашана» уволились около 5 тысяч человек, что составляет восьмую часть всего штата компании. В феврале представители компании заявили о закрытии 30 нерентабельных магазинов по всей стране.

Вышеописанные обстоятельства позволяют говорить о возможности ухода «Ашана» из России, уверяет автор статьи, ссылаясь на слова неназванных источников. Впрочем, не все эксперты предполагают такой исход развития событий для французской компании. Отдельные аналитики полагают, что руководство сети не решится на отчаянный шаг, поскольку российский рынок является для «Ашана» вторым по объёму после французского.

Представители сети в разговоре с автором статьи заверили, что компания не намерена покидать Россию.