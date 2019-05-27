Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.45
$
64.64
72.16
72.35
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.70
72.40
Индексы и котировки Brent
68.64
–0.25 Золото
1286.59
+0.08 РТС
1283.96
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1196
–0.0026
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

«О’ревуар»: эксперты заявили о возможном уходе «Ашана» из России 

Рамблер 1 час назад
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», пришли к выводу, что из-за растущих долгов по аренде помещений и падения продаж французская сеть «Ашан» может полностью закрыть свои представительства в России. В компании слова специалистов опровергают.
Сеть магазинов Castorama уйдёт из России
Поводом для разговоров о перспективах «Ашана» послужил иск московского ТЦ «Авиапарк» в Арбитражный суд. Представители торгового центра потребовали взыскать с российской дочки французской компании 110 млн рублей в качестве задолженности по аренде помещений. Ранее аналогичное требование к «Ашану» предъявил оператор торгового центра в Самаре: объём долга — 2,5 млрд рублей.
Кроме того, эксперты «Infaline-Аналитики» подсчитали, что в прошлом году выручка «Ашана» сократилась на 8,5%: так мало французская компания в России не зарабатывала с 2014 года.
По данным «Коммерсанта», с начала 2019 года из «Ашана» уволились около 5 тысяч человек, что составляет восьмую часть всего штата компании. В феврале представители компании заявили о закрытии 30 нерентабельных магазинов по всей стране.
Вышеописанные обстоятельства позволяют говорить о возможности ухода «Ашана» из России, уверяет автор статьи, ссылаясь на слова неназванных источников. Впрочем, не все эксперты предполагают такой исход развития событий для французской компании. Отдельные аналитики полагают, что руководство сети не решится на отчаянный шаг, поскольку российский рынок является для «Ашана» вторым по объёму после французского.
Представители сети в разговоре с автором статьи заверили, что компания не намерена покидать Россию.
Комментарии375
Компании , Видео , Ашан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Систему соцстрахования России захотели изменить
Больше не продать: российский экспорт пошел на посадку2
Орешкин призвал россиян пойти на жертвы ради ВВП40
Вероятность рецессии в России снизилась
Биткойн бьет рекорды
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение