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Leroy Merlin запускает новую сеть в России 

Прайм + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Французский ритейлер Leroy Merlin хочет использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших строительных магазинов K-rauta под новую сеть — "Максипро". Как пишет газета "Коммерсант" в понедельник, новая торговая марка будет рассчитана на корпоративных покупателей из сегмента малого и среднего бизнеса.
В магазинах "Максипро" помимо торгового зала появятся шоурум, зона аренды инструментов для ремонта, а также коворкинги, тренинг-центры и переговорные.
Изданию о появлении на рынке новой сети рассказали в Leroy Merlin. По словам другого собеседника — гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, как минимум два гипермаркета откроются на месте бывших магазинов K-rauta в Подмосковье — городах Мытищи и Зеленоград.
Для создания новой сети Leroy Merlin привлек часть команды своего ближайшего конкурента — СТД "Петрович". Скорее всего, этим топ-менеджерам предстоит наладить сервис срочной доставки товаров, чего ранее Leroy Merlin сделать не удалось.
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Комментарии
Компании , Михаил Бурмистров , Advis.ru , Газета "Коммерсантъ"
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