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Более 100 новых бизнесменов ежедневно появляется в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На данный момент в городе работают более 330 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это на 12 процентов больше, чем в мае прошлого года.
— В столице ежедневно регистрируется более 100 индивидуальных предпринимателей. На 1 мая 2019 года их количество составило почти 333 тысячи человек. Таким образом, Москва упрочила свое лидерство в качестве российской столицы индивидуального предпринимательства, — заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что количество представителей бизнес-сообщества в столице увеличилось в два раза: еще в 2010 году их было около 160 тысяч.
— Вести бизнес в Москве это просто и выгодно. Этого удалось добиться благодаря развитию удобных режимов налогообложения. А безграничный потребительский рынок Московской агломерации делает работу индивидуальных предпринимателей востребованной и успешной, — добавил Владимир Ефимов.
На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что всего в Москве около трети миллиона ИП.
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Компании , Владимир Ефимов
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