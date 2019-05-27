Титов предложил Путину дать бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов в своем докладе обратился к президенту РФ Владимиру Путину с идеей дать региональным бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия, сообщает пресс-служба Титова.

Титов в понедельник представил президенту свой очередной ежегодный доклад, в котором представлены наиболее существенные проблемы, связанные с уголовным преследованием предпринимателей. При этом уточняется, что с мая 2018 года институт уполномоченного по защите прав предпринимателей (включая региональные подразделения) принял от предпринимателей 9816 обращений (за все время работы — 65129), и за этот год бизнес-омбудсмену удалось в 68 случаях добиться прекращения уголовного дела на стадии следствия.

"В докладе предлагается наделить уполномоченного при президенте и региональных бизнес-омбудсменов дополнительными правами. В частности, дать им право выступать представителями защищаемых субъектов во всех типах судопроизводства, вступать в дело в качестве защитника (в уголовном процессе) и для дачи заключения (в арбитражном процессе). Выступать административными истцами, обжаловать вступившие в силу судебные акты (в административном судопроизводстве)", — говорится в сообщении.

Кроме того, Титов предложил наделить уполномоченных правом оспаривать в судах муниципальные правовые акты с их приостановлением до вступления в силу решения суда и посещать места содержания под стражей и места лишения свободы без специального на то разрешения. Также, по мнению Титова, все бизнес-омбудсмены должны получить свидетельский иммунитет, то есть они не должны будут допрашиваться в качестве свидетелей по обстоятельствам, ставшим им известными в связи с выполнением их функций, отмечается в докладе.

Титов предложил внести соответствующие корректировки в Уголовный кодекс, а также наделить Генпрокуратуру новыми полномочиями.

Впервые Титов представил в докладе и статистическое исследование "Индекс административного давления". В первую пятерку регионов, где на предпринимателей оказывается наименьшее такое давление, вошли Удмуртия, Марий Эл, Хакасия, Коми и Московская область. А наибольшее давление на бизнесменов согласно индексу оказывается в Пермском крае, Тульской, Белгородской, Курской и Саратовской областях. Титов предложил сделать индекс инструментом измерения и корректировки административного давления в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности.