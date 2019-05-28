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Капитализация «Новатэка» превысила 4 трлн рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость акций «Новатэка» на Московской бирже достигла максимального исторического значения, в результате этого капитализация компании превысила 4 трлн руб., свидетельствуют данные торгов.
На 12:59 мск стоимость одной акции компании выросла на +0,49% к открытию до 1,324 тыс. руб. Капитализация компании достигла 4,02 трлн руб.
Таким образом, «Новатэк» по размеру капитализации занимает четвертое место в России, уступая Сбербанку, «Газпрому» и «Роснефти».
На прошлой неделе «Новатэк» сообщил, что планирует запустить первую очередь нового СПГ-проекта — завода «Обский СПГ» на Ямале — в четвертом квартале 2022 года. Запуск второй линии запланирован на второй квартал 2023 года, третьей — на третий квартал 2023 года.
Суммарная мощность трех линий завода составит 4,8 млн тонн. Ресурсной базой проекта будут Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское газоконденсатные месторождения. Проект будет реализован на базе собственной технологии сжижения — «Арктический каскад».
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