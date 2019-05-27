«Победа» стала первым в Европе лоукостером по темпам роста

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» , входящая в группу «Аэрофлот» , стала лидером среди всех европейских лоукостеров по темпам роста в 2018 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе авиакомпании, где уточнили, что эти данные подтверждает рейтинг ведущего мирового аналитического центра CAPA (Centre for Aviation) — одного из самых надежных в мире источников авиационной и туристической информации.

В 2018 году авиакомпания «Победа» перевезла 7,2 миллиона клиентов, увеличив пассажиропоток по сравнению с показателем 2017 года на 56,8 процента. Такой рост обеспечил российской компании абсолютное лидерство в лоукост-сегменте. В отчете CAPA говорится, что совокупный прирост пассажиропотока всех низкобюджетных перевозчиков Европы составил 13 процентов.

«Мы уже привыкли ставить рекорды, оправдывая название компании в российских и международных рейтингах. Но наша команда не расслабляется и сделает все возможное, чтобы не только сохранить лидирующие позиции: мы знаем, как сделать "Победу" еще эффективнее», — прокомментировал новость генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

По итогам 2015 года «Победа» признана глобальным отраслевым изданием Airline Business мировым лидером по темпам роста среди лоукостеров. Тогда она заняла 71-ю строчку в рейтинге, поднявшись сразу на 29 позиций. В 2016 году издание Airline Business назвало «Победу» мировым лидером среди всех лоукостеров по темпам роста выручки. Кроме того, «Победа» заняла первое место в Европе по росту загрузки.