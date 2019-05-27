Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.40
$
64.60
72.10
72.29
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.52
72.16
Индексы и котировки Brent
70.08
–0.14 Золото
1285.10
+0.01 РТС
1288.12
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1190
–0.0031
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

«Победа» стала первым в Европе лоукостером по темпам роста 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», стала лидером среди всех европейских лоукостеров по темпам роста в 2018 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе авиакомпании, где уточнили, что эти данные подтверждает рейтинг ведущего мирового аналитического центра CAPA (Centre for Aviation) — одного из самых надежных в мире источников авиационной и туристической информации.
В 2018 году авиакомпания «Победа» перевезла 7,2 миллиона клиентов, увеличив пассажиропоток по сравнению с показателем 2017 года на 56,8 процента. Такой рост обеспечил российской компании абсолютное лидерство в лоукост-сегменте. В отчете CAPA говорится, что совокупный прирост пассажиропотока всех низкобюджетных перевозчиков Европы составил 13 процентов.
«Мы уже привыкли ставить рекорды, оправдывая название компании в российских и международных рейтингах. Но наша команда не расслабляется и сделает все возможное, чтобы не только сохранить лидирующие позиции: мы знаем, как сделать "Победу" еще эффективнее», — прокомментировал новость генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.
По итогам 2015 года «Победа» признана глобальным отраслевым изданием Airline Business мировым лидером по темпам роста среди лоукостеров. Тогда она заняла 71-ю строчку в рейтинге, поднявшись сразу на 29 позиций. В 2016 году издание Airline Business назвало «Победу» мировым лидером среди всех лоукостеров по темпам роста выручки. Кроме того, «Победа» заняла первое место в Европе по росту загрузки.
Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 94 процента, а на большинстве перелетов достигает 100 процентов, что является самым высоким показателем среди российских регулярных авиакомпаний. Кроме того, по данным Росавиации, «Победа» — самая пунктуальная авиакомпания России.
Последние новости
Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия В России отменили роуминг Обнародованы материалы об участии Мартина Лютера Кинга в изнасиловании
Комментарии
Компании , Андрей Калмыков , Авиакомпания "Победа" , Росавиация , Аэрофлот , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зарубежные СМИ оценили последствия войны США с Huawei
Россия передумала строить самолеты вместе с Украиной
Госдолг Украины вырос на миллиард долларов1
В столице ежедневно появляется более 100 новых бизнесменов4
Титов предложил дать бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
05:24
Россиян предупредили о сносах многоэтажек
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение