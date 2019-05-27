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«МегаФон» представил сервис «ВидеоАналитика» — для безопасности, торговли и управления 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский оператор «МегаФон» представил новый сервис «ВидеоАналитика», который нацелен на обнаружение, распознавание, отслеживание ситуаций и объектов и их дальнейшее прогнозирование, говорится в сообщении компании.
«Сервис объединяет в одном интерфейсе объектную видеоаналитику и распознавание объектов, обеспечивает быстрый поиск по массиву видеоданных и удобную форму отчетности. Пользователь может выбирать различные варианты места и сроков хранения своих данных, модулей видеоаналитики и дополнительных услуг», — говорится в сообщении.
Одна из сфер применения — охрана объектов, например, аэропортов и вокзалов. Система фиксирует нарушение границ по периметру, регистрирует опасные и угрожающие ситуации, идентифицирует лица и номера автомобилей, а также, к примеру, забытые вещи.
Решение для бизнеса предлагает прогнозирование продаж, контроль за численностью очередей, анализ работы сотрудника кассы, оценку эффективности рекламы. Например, технология используется в «умных» билбордах, показывающих рекламу с использованием технологий распознавания и «больших данных».
«МегаФон активно использует и внедряет в свои продукты такие технологии, как «интернет вещей» на основе сетей пятого поколения (5G), распознавание уникальных объектов, облачное хранение и обработку данных, сервисы Big Data и многое другое, — говорит руководитель по IoT и цифровым решениям компании Павел Иванченко, — «ВидеоАналитика» стала хорошим поводом продемонстрировать преимущества современных высокотехнологичных решений в самых разных сферах человеческой деятельности — от розничных продаж до обеспечения безопасности промышленных объектов».
В настоящее время компания активно развивает направление «интернета вещей». Доля ее устройств в этом сегменте — 38%. «МегаФон» также разрабатывает продукты для цифровизации регионов, в том числе решения в сфере безопасности, управления инфраструктурой и транспортом. Они применяются в том числе в Иннополисе, Сочи, Самаре, Челябинске, Брянске.
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Компании , Мегафон
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