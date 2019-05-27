Акции «Россетей» рухнули более чем на 6% из-за дивидендов

Акции «Россетей» на торгах Московской биржи упали в цене на 6% на новостях о рекомендациях по дивидендам компании за 2018 год и первый квартал 2019 года, следует из данных биржи.

В частности, совет директоров группы «Россети» рекомендовал акционерам принять решение направить на дивиденды за I квартал 2019 года 0,02443 рубля на одну обыкновенную и 0,07997 рубля на одну привилегированную акцию, а за 2018 год не выплачивать дивиденды, информирует ТАСС.

Максимальное снижение стоимости акций компании составило 6,7%, или до 1,164 рубля за бумагу. К 18:20 мск падение составляло 4,4%, до 1,1929 рубля за акцию.

Ранее стало известно, что на мировых фондовых рынках преобладают нейтральные настроения, писал News.ru.