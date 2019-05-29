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В Huawei рассказали о судьбе компании в России 

Рамблер + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Huawei рассказали, каким видят будущее компании в России. Отказываться от одного из крупнейших рынков китайский технологический гигант не готов, сообщает RNS.
Об этом агентству на конференции Startup Village заявил вице-президент компании Эдвин Диндер. По его словам, инвестиционная политика Huawei в отношении России изменениям не подлежит.
«Наши инвестиции в российский рынок остаются такими же, как и раньше, наше присутствие на российском рынке не меняется, мы инвестируем в него и вкладываем в него все больше ресурсов», — заявил топ-менеджер.
Ранее Huawei попала под американские санкции и была признана компанией, которая может использовать технологии США для подрыва национальной безопасности страны. Позже о приостановке сотрудничества с Huawei сообщили в Google. В американской корпорации объяснили, что по этой причине ее приложения перестанут работать на новых устройствах Huawei, а операционная система Android будет доступна лишь в версии с открытым исходным кодом. Вышеописанные обстоятельства вызвали падение цены на смартфоны Huawei, в частности в России гаджет сегодня можно купить со скидкой до 50%.
Впрочем, Диндер заверил, что санкции со стороны США не повлияли на планы, сформированные в отношении российского рынка, который является одним из ключевых для Huawei. По его словам, поддержка со стороны китайской компании «растёт и будет расти».
Комментарии
Компании , Google
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