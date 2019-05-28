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СМИ: Utair предложила кредиторам новый план спасения компании от банкротства 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская авиакомпания Utair, которая в конце прошлого года допустила дефолт по одному из своих кредитов по причине нехватки денег и начала переговоры с кредитными организациями о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования, пишет РБК со ссылкой на источники.
Новое предложение о реструктуризации предполагает пролонгацию выплат по значительной части долгов на срок в 35 лет под символические 0,01% годовых.
Как сообщил собеседник издания, близкий к авиаперевозчику, и подтвердили два банка-кредитора, такой длинный срок предлагается для 12-летнего кредита размером в 23,7 млрд рублей и для 50% семилетнего кредита на сумму в 7,7 млрд из 15,4 млрд рублей, которые были выданы синдикатами из 11 банков в конце 2015 года.
В сумме это 31,4 млрд рублей, которые составляют 40% от общей задолженности авиакомпании (75,8 млрд рублей).
Помимо упомянутых двух синдицированных кредитов Utair должна 17,4 млрд рублей Сбербанку, 13,3 млрд рублей ждут держатели рублевых облигаций. Еще 6 млрд рублей компания должна структурам своего прежнего акционера — "Сургутнефтегаза".
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Компании , Сургутнефтегаз , Сбербанк России , ЮТэйр , РБК
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