Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.61
$
64.70
72.26
72.47
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.00
71.83
Индексы и котировки Brent
69.94
–0.29 Золото
1282.70
+0.00 РТС
1285.20
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
28.05
1.1193
–0.0029
13.05
1.1222
24.05
14.05
02.05

«М. Видео» ответило на претензии ФАС 

Rambler News Service + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Страхование техники покрывает случаи краж в соответствии с действующим законодательством, детали договора страхования техники доступны на сайте компании, заявил RNS представитель розничной сети бытовой техники «М. Видео».
«Информация на сайте "М. Видео" отражает суть страхового предложения партнёра — страховка техники покрывает случаи краж в соответствии с действующим законодательством. Все детали и условия страхования описаны в договоре, он доступен там же на сайте. Мы готовы предметно разбираться с каждым страховым случаем, взаимодействуем с ФАС для предоставления необходимой информации», — сказал представитель.
Ранее московское управление ФАС России возбудило дело против розничной сети бытовой техники «М. Видео» и компании «Альфастрахование» за нарушение закона о рекламе. По данным антимонопольной службы, рекламный слоган о страховании техники не соответствовал действительности.
«После покупки мобильного телефона и оформления страховки выяснялось, что кража телефона из кармана и ручной клади потерпевшего не попадает под страховой случай "АльфаСтрахование", которое предоставляет "М. Видео" по договору страховые услуги. Соответственно, ущерб от "кражи из сумочки", как утверждалось в рекламе, возмещен потребителю не будет», — говорится в сообщении.
Рассмотрение дела по факту недостоверной рекламы назначено на 5 июня. Компаниям грозит штраф до 500 тысяч рублей.
Rambler News Service: последние новости
В Москве появится новая сеть винных магазинов ОАК объяснил подачу иска к украинскому «Антонову» «Связной» и «Евросеть» завершили слияние
Комментарии
Компании , Альфастрахование , ФАС , М.Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне вконец обеднели12
Пакистан отказался от российского газа
ЦБ модернизировал сторублевые купюры
В Чехию возобновили поставки российской нефти
Китай подчинился американским санкциям2
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
05:24
Россиян предупредили о сносах многоэтажек
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение