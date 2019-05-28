«М. Видео» ответило на претензии ФАС

Страхование техники покрывает случаи краж в соответствии с действующим законодательством, детали договора страхования техники доступны на сайте компании, заявил RNS представитель розничной сети бытовой техники « М. Видео ».

«Информация на сайте "М. Видео" отражает суть страхового предложения партнёра — страховка техники покрывает случаи краж в соответствии с действующим законодательством. Все детали и условия страхования описаны в договоре, он доступен там же на сайте. Мы готовы предметно разбираться с каждым страховым случаем, взаимодействуем с ФАС для предоставления необходимой информации», — сказал представитель.

Ранее московское управление ФАС России возбудило дело против розничной сети бытовой техники «М. Видео» и компании «Альфастрахование» за нарушение закона о рекламе. По данным антимонопольной службы, рекламный слоган о страховании техники не соответствовал действительности.

«После покупки мобильного телефона и оформления страховки выяснялось, что кража телефона из кармана и ручной клади потерпевшего не попадает под страховой случай "АльфаСтрахование", которое предоставляет "М. Видео" по договору страховые услуги. Соответственно, ущерб от "кражи из сумочки", как утверждалось в рекламе, возмещен потребителю не будет», — говорится в сообщении.

Рассмотрение дела по факту недостоверной рекламы назначено на 5 июня. Компаниям грозит штраф до 500 тысяч рублей.