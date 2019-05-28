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Титов сообщил о необходимости поддержать российских виноделов 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российским производителям вин потребуется комплексная поддержка со стороны правительства. Об этом в беседе с kp.ru сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших российский производителей шампанского «Абрау-Дюрсо».
По его словам, отечественные производители вин смогут поставить необходимые объемы для государственных и муниципальных учреждений. Однако пока российское виноделие сильно отстает от западных конкурентов. Так, пригодные для виноградарства земли используют всего на 15%.
Бизнесмен уверен, что отрасль может добиться больших результатов, однако для этого требуются системные меры. Он надеется, что в Госдуме одобрят закон о поддержке отечественного виноградарства и виноделия.
Ранее правительство России подписало постановление, запрещающее госучреждениям закупать импортные вина. Документ вступит в силу 1 июля 2019 года.
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Компании , Экономика , Борис Титов , Госдума , Правительство РФ , Абрау-Дюрсо , Комсомольская правда
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