Титов сообщил о необходимости поддержать российских виноделов

Российским производителям вин потребуется комплексная поддержка со стороны правительства. Об этом в беседе с kp.ru сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов , семье которого принадлежит один из крупнейших российский производителей шампанского «Абрау-Дюрсо»

По его словам, отечественные производители вин смогут поставить необходимые объемы для государственных и муниципальных учреждений. Однако пока российское виноделие сильно отстает от западных конкурентов. Так, пригодные для виноградарства земли используют всего на 15%.

Бизнесмен уверен, что отрасль может добиться больших результатов, однако для этого требуются системные меры. Он надеется, что в Госдуме одобрят закон о поддержке отечественного виноградарства и виноделия.