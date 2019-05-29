Малый бизнес освободят от лишней нагрузки

Совет Федерации на пленарном заседании 29 мая рассмотрит закон, упрощающий применение контрольно-кассовой техники.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении документ, который позволяет с 1 июля 2019 года поменять условия использования контрольно-кассовой техники в ЖКХ, на транспорте и в курьерской доставке. В частности, инициатива коснётся расчётов физических лиц за услуги в сфере образования, охраны и жилищно-коммунального хозяйства. Предлагается использовать один кассовый чек, содержащий сведения обо всех расчётах за период не более месяца.

Если компания работает с удалённым кассовым аппаратом, обязанности печатать бумажный чек не будет. Покупатель сможет попросить электронный документ или в момент расчёта получить чек на телефон с помощью QR-кода. Распечатку такого чека приравняют к бумажному или электронному чеку.

Для предпринимателей, работающих без сотрудников по найму закон откладывает переход на онлайн-кассы двухлетний период — до 1 июля 2021 года. Новая отсрочка касается индивидуальных предпринимателей, которые продают товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги. Но если такой бизнесмен заключит трудовой договор с работником, то в течение 30 календарных дней обязан будет установить онлайн-кассу.

По словам одного из соавторов инициативы, первого замглавы думского Комитета по бюджету и налогам Александра Ремезкова , в дополнение к новациям в законопроекте также было предложено постановлением Госдумы рекомендовать Федеральной налоговой службе разработать к 1 июля 2021 года мобильное приложение, аналогичное действующему сегодня приложению «Мой налог», которое используется налогоплательщиками специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».