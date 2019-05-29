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Малый бизнес освободят от лишней нагрузки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Совет Федерации на пленарном заседании 29 мая рассмотрит закон, упрощающий применение контрольно-кассовой техники.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении документ, который позволяет с 1 июля 2019 года поменять условия использования контрольно-кассовой техники в ЖКХ, на транспорте и в курьерской доставке. В частности, инициатива коснётся расчётов физических лиц за услуги в сфере образования, охраны и жилищно-коммунального хозяйства. Предлагается использовать один кассовый чек, содержащий сведения обо всех расчётах за период не более месяца.
Если компания работает с удалённым кассовым аппаратом, обязанности печатать бумажный чек не будет. Покупатель сможет попросить электронный документ или в момент расчёта получить чек на телефон с помощью QR-кода. Распечатку такого чека приравняют к бумажному или электронному чеку.
Для предпринимателей, работающих без сотрудников по найму закон откладывает переход на онлайн-кассы двухлетний период — до 1 июля 2021 года. Новая отсрочка касается индивидуальных предпринимателей, которые продают товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги. Но если такой бизнесмен заключит трудовой договор с работником, то в течение 30 календарных дней обязан будет установить онлайн-кассу.
По словам одного из соавторов инициативы, первого замглавы думского Комитета по бюджету и налогам Александра Ремезкова, в дополнение к новациям в законопроекте также было предложено постановлением Госдумы рекомендовать Федеральной налоговой службе разработать к 1 июля 2021 года мобильное приложение, аналогичное действующему сегодня приложению «Мой налог», которое используется налогоплательщиками специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
«Новое приложение может быть использовано налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, вместо контрольно-кассовой техники в целях фиксации расчётов, — пояснил парламентарий. — К работающим по патентам предпринимателям, которые ещё не купили ККТ, до 1 июля 2021 года не будут применяться меры административной ответственности».
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Комментарии
Компании , Александр Ремезков , Федеральная налоговая служба , Госдума , Совет Федерации
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