Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина

Один из майских указов Путина подразумевает рост доли региональных авиаперевозок в обход Москвы до 50% к 2024 году. В 2017 году доля составляла 23%.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят два десятка авиакомпаний и авиапредприятий, считают, что реализации указа может помешать увеличение цен на авиатопливо. Об этом ассоциация написала в обращении к вице-премьеру Юрию Трутневу

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе был уведомлен, что в 2018 году авиакомпании стали тратить на авиатопливо на 44% больше, чем тратили годом ранее, а в первом квартале 2019-го затраты выросли еще на 5-10%.

Кроме того, в АЭВТ обратили внимание Трутнева на разницу в цене топлива в европейской части России и в ее отдаленных и труднодоступных регионах. Например, в декабре в центральных районах страны тонна топлива стоила около 47 тысяч рублей, а на Камчатке — 77 тысяч.