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«Вкусвилл» задумался об открытии сети кулинарий 

RB.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» стал соучредителем ООО «Парим-варим», созданного для открытия сети кулинарий в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно данным ЕГРЮЛ, виды деятельности компании связаны со сферой ресторанов и кафе. «Вкусвиллу» принадлежит 80%, остальное — у Ольги Ильенко.
Основатель и совладелец «Вкусвилла» Андрей Кривенко подтвердил газете, что «Парим-варим» создана для развития сети кулинарий. Заведения будут размещаться отдельно от магазинов «Вкусвилл». Компания выступает инвестором, но сумму вложений и другие подробности там не раскрыли.
«Парим-варим» может быть не единственным проектом «Вкусвилла» на рынке питания вне дома. Компания также изучает включение в магазины зоны кафе, которая может формировать около 10% от выручки, сообщила управляющая единой концепцией сети Алена Несифорова. Пока формат тестируется на одном объекте в Москве.
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