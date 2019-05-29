«Вкусвилл» задумался об открытии сети кулинарий

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» стал соучредителем ООО «Парим-варим», созданного для открытия сети кулинарий в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным ЕГРЮЛ, виды деятельности компании связаны со сферой ресторанов и кафе. «Вкусвиллу» принадлежит 80%, остальное — у Ольги Ильенко.

Основатель и совладелец «Вкусвилла» Андрей Кривенко подтвердил газете, что «Парим-варим» создана для развития сети кулинарий. Заведения будут размещаться отдельно от магазинов «Вкусвилл». Компания выступает инвестором, но сумму вложений и другие подробности там не раскрыли.

«Парим-варим» может быть не единственным проектом «Вкусвилла» на рынке питания вне дома. Компания также изучает включение в магазины зоны кафе, которая может формировать около 10% от выручки, сообщила управляющая единой концепцией сети Алена Несифорова. Пока формат тестируется на одном объекте в Москве.