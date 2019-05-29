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Букмекерская компания «Париматч Россия» назвала имя нового СЕО 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Дмитрий Сергеев присоединился к букмекерской компании «Париматч Россия» в качестве СЕО. Его назначение связано с обновленными планами компании по дальнейшему развитию бизнеса в России и амбициями бренда Parimatch на одном из самых конкурентных рынков в СНГ.
Сергеев имеет 15-летний управленческий опыт в создании продуктов, развитии бизнеса, маркетинге и коммерции. В 2005 году основал спортивный портал «Чемпионат», ставший впоследствии первым спортивным СМИ в России.
На протяжении нескольких Сергеев лет курировал проекты в Rambler& CO (впоследствии Rambler Group), где проработал до 2019 года. С 2016 по 2019 год также являлся генеральным директором компании bwin в России — первым международным букмекером в РФ. В мае 2019 года был избран в члены комитета по маркетингу РФС.
«Дмитрий обладает огромной экспертизой в управлении большими продуктами на конкурентных рынках, — рассказал управляющий партнер «Париматч Россия» Игорь Вишняков. — Это опытнейший менеджер с глубинным пониманием индустрий спорта и беттинга. Мы уверены в успехе трансфера и готовы конкурировать с самыми активными игроками рынка».
Под руководством Дмитрия Сергеева компания уже в ближайшее время усилит digital и mobile экспертизы и сформирует обновленную команду. Планы «Париматч Россия» амбициозны — компания планирует навязать конкуренцию первым трем операторам рынка и вместе с этим усилит присутствие во всех ключевых каналах коммуникации.
«Для меня это новый вызов в карьере, к которому я долго готовился. Проекты под моим управлением всегда занимали лидирующие позиции в своем сегменте, мне нравятся амбиции новой компании стать одним из лучших букмекеров в России. Мы уже подготовили ряд новых проектов, о которых будет объявлено в самое ближайшее время. Качественные маркетинговые решения, правильная бизнес-аналитика, программы лояльности и удержания клиентов — это те направления, на которых моя команда сконцентрируется в ближайшее время», — прокомментировал Сергеев свое назначение.
Право на управление брендом Parimatch в России принадлежит ООО «БЕТРИНГ» — компании, оперирующей на основании лицензии ФНС № 12 от 18.11.2009 года. Интерактивные ставки принимаются через Первый ЦУПИС. По результатам независимой премии BR Awards 2019 Parimatch признан «лучшим онлайн-букмекером» 2018 года.
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Комментарии
Компании , Другое , Дмитрий Сергеев , Федеральная налоговая служба , РФС
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