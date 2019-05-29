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Дмитрий Сергеев возглавил «Париматч Россия» 

Рамблер 1 час назад
Фото: facebook.com/avstriez
Бывший гендиректор Rambler&Co Дмитрий Сергеев возглавил компанию «Париматч Россия». Об этом принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям» рассказал представитель букмекерской фирмы и подтвердил сам Сергеев.
«Париматч» — франчайзи международного холдинга Parimatch — работает в России с 1998 года. До недавних пор российский бизнес «Париматч» возглавлял партнер компании Игорь Вишняков.
Теперь это будет делать Сергеев, занявший созданную должность генерального директора. Представитель компании объяснил назначение Сергеева его 15-летним опытом в коммерции, маркетинге, развитии бизнеса и создании продуктов.
Дмитрий Сергеев в 2005 году создал спортивное издание «Чемпионат», в 2006-м продал его бизнесмену Александру Мамуту, вошел в его команду и курировал его проекты — тот же «Чемпионат», портал Rambler.ru, издание «Газета.ru».
Сергеев был операционным директором Rambler&Co, в 2018-2019 годах — генеральным директором Rambler&Co, в 2016-2019 годах — гендиректором букмекерской компании bwin в России.
Комментарии
Компании , Александр Мамут , Дмитрий Сергеев , Демьян Кудрявцев , Газета.Ru , Ведомости
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