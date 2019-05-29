Дмитрий Сергеев возглавил «Париматч Россия»

«Париматч» — франчайзи международного холдинга Parimatch — работает в России с 1998 года. До недавних пор российский бизнес «Париматч» возглавлял партнер компании Игорь Вишняков.

Теперь это будет делать Сергеев, занявший созданную должность генерального директора. Представитель компании объяснил назначение Сергеева его 15-летним опытом в коммерции, маркетинге, развитии бизнеса и создании продуктов.

Дмитрий Сергеев в 2005 году создал спортивное издание «Чемпионат», в 2006-м продал его бизнесмену Александру Мамуту , вошел в его команду и курировал его проекты — тот же «Чемпионат», портал Rambler.ru, издание «Газета.ru».

Сергеев был операционным директором Rambler&Co, в 2018-2019 годах — генеральным директором Rambler&Co, в 2016-2019 годах — гендиректором букмекерской компании bwin в России.