Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.15
$
65.00
72.65
72.70
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.00
71.83
Индексы и котировки Brent
69.12
+0.45 Золото
1280.72
–0.12 РТС
1271.28
+0.51
Динамика валют
EUR / USD
29.05
1.1148
–0.0056
14.05
1.1204
26.05
15.05
03.05

Отбиться от санкций США: Huawei повоюет на территории врага 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Hannibal Hanschke/Reuters
Huawei продолжает отстаивать свои права в Соединенных Штатах после того, как Америка фактически запретила китайскому вендору вести бизнес на своей территории. Теперь Huawei требует от американского суда признать добавление компании в черный список минторга неконституционным и внести изменения в закон о национальной обороне США.
Huawei выходит на новую ступень противостояния американским властям, сообщает CNBC. В марте компания подала в суд на США, утверждая, что закон, по которому правительственные агентства не могут закупать продукцию от китайских IT-компаний, является неконституционным.
Иск указывает на положение закона о национальной обороне США [National Defense Authorization Act, NDAA]. В параграфе 889 говорится о том, что американским ведомствам на правовом уровне запрещено пользоваться оборудованием от Huawei и ее конкурента ZTE. Обе компании четко прописаны в формулировке закона.
Теперь же Huawei подает в суд документ, который в юриспруденции называется «запросом на упрощенное судопроизводство».
Китайский вендор требует от суда решить дело в его пользу, потому что предыдущий запрет, по мнению компании, противоречил американским законам — как NDAA, так и Конституции США.
Если суд удовлетворит иск Huawei, то внесение компании в черный список будет также признано незаконным, и производитель сможет продолжить свою деятельность в стране. Суд восточного округа Техаса назначил заседание по этому делу на 19 сентября текущего года. Сообщается, что рассмотрение может затянуться на несколько месяцев.
В августе 2018 года, накануне промежуточных выборов в конгресс, Демократическая партия США призвала своих кандидатов отказаться от использования смартфонов Huawei и ZTE из соображений безопасности. В этом году стоимость ZTE на рынке упала почти в два раза из-за запретов на покупку и продажу со стороны США.
В начале 2018 года высшие чиновники ЦРУ, АНБ и ФБР выступили перед сенатом, заявив о том, что китайские производители гаджетов несут в себе угрозу для американских покупателей.
«Они имеют возможность модифицировать устройство и похищать информацию. А также они имеют возможность тайно шпионить за нами», — сообщил глава ФБР Кристофер Рэй.
В середине декабря прошлого года агентство кибербезопасности Чехии заявило о том, что также настойчиво не рекомендует пользоваться продуктами китайских компаний Huawei и ZTE, так как они представляют угрозу для национальной безопасности.
«Основная причина для отказа от продукции вышеназванных компаний заключается в том, что они работают в КНР. Законы Китая, помимо всего прочего, обязывают местные компании всячески сотрудничать с разведывательными службами страны. В этой ситуации создается реальная угроза для национальной безопасности страны, которая глубоко интегрировала оборудование Huawei и ZTE в свои системы», — говорится в заявлении чешского агентства, которое присоединилось к Америке в «войне» против Huawei.
Бойкот Huawei также объявила Австралия, которая запретила использование 5G-оборудования, принадлежащего китайскому производителю.
В мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает сделки в области информационных технологий, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу национальную безопасность.
По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, новый закон призван защитить Соединенные Штаты от «иностранных противников», которые посягают на национальные информационные технологии.
Вскоре после этого стало известно, что министерство торговли США объявило о внесении Huawei Technologies Co Ltd и 70 связанных с ней компаний в свой черный список. Теперь китайский вендор не сможет закупать запчасти и компоненты у американских компаний без предварительного одобрения властей. Помимо этого, Huawei будет сложнее продавать свою продукцию в США.
Больнее всего по Huawei ударило расторжение контракта с Google, так как китайский производитель устанавливал операционную систему Android на свои смартфоны. Теперь же компания теряет доступ не только к самой популярной мобильной ОС в мире, но и не сможет предустанавливать популярные приложения от Google, такие как одноименный поисковый сервис, Google Maps, Google Chrome и YouTube.
Газета.Ru: последние новости
В "Транснефти" ответили на слова Силуанова о "косяках" Как выживает проект МС-21 в России Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Комментарии
Компании , Статьи , Дональд Трамп , ФБР , Демократическая партия США , АНБ , ЦРУ , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФАС возбудила дело против «Почты России»1
Деньги россиян защитят от неумелых инвестиций
Кабмин предложил ввести акциз на кальяны1
«А государство куда смотрит?»17
В Минфине пояснили слова Силуанова о «Транснефти»
Новости партнеров
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
00:39
Цены на нефть рухнули
Рынки
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
02:45
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:35
Пакистан отказался от российского газа
Экономика
00:35
Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»
Компании
01:00
В России стало некому работать
Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение