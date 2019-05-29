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Подмосковный производитель медицинского оборудования увеличивает производство вакуумных пробирок при поддержке Корпорации МСП 

Рамблер 59 минут назад
Фото: ООО «Эйлитон»
ООО «Эйлитон» (г. Дубна, Московская область), один из ведущих производителей медицинского оборудования, запустил в промышленную эксплуатацию высокотехнологичную линию по производству вакуумных пробирок для взятия венозной крови UNIVAC. Новая автоматизированная линия позволит компании увеличить объем выпуска пробирок на 30%, до 150 млн штук, в год.
Проект реализован при финансовой поддержке Корпорации МСП, которая предоставила обеспечение по кредиту МСП Банка на сумму 435,86 млн рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Расширение производственных мощностей компании Эйлитон позволит отечественным медицинским учреждениям оптимизировать расходы за счет снижениям объемов закупки вакуумных пробирок за рубежом и приобретения отечественной качественной продукции по доступным ценам.
ООО «Эйлитон» основано в 2003 году. В 2013 году предприятие получило статус резидента особой экономической зоны «Дубна». За период 2013-2016 гг. компания построила собственное предприятие по выпуску инновационной медицинской продукции. Линейка производимых изделий насчитывает восемь наименований медицинской техники и тридцать четыре наименования лабораторных реагентов и расходных материалов.
В планах компании — создание производства по выпуску двусторонних игл и держателей игл для их применения в комплексе с вакуумными пробирками.
По состоянию на 29 мая 2019 года субъекты МСП Московской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 25,81 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 33,6 млрд рублей.
Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 29 мая 2019 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 12 911 гарантий и поручительств на сумму свыше 261,28 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 334,79 млрд рублей.
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства — инструмент государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, предусматривающий ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Программа реализуется Банком России и Корпорацией МСП. Подробнее о Программе: http://corpmsp.ru
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Компании , Центральный банк России
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