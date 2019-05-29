Подмосковный производитель медицинского оборудования увеличивает производство вакуумных пробирок при поддержке Корпорации МСП

ООО «Эйлитон» (г. Дубна, Московская область), один из ведущих производителей медицинского оборудования, запустил в промышленную эксплуатацию высокотехнологичную линию по производству вакуумных пробирок для взятия венозной крови UNIVAC. Новая автоматизированная линия позволит компании увеличить объем выпуска пробирок на 30%, до 150 млн штук, в год.

Проект реализован при финансовой поддержке Корпорации МСП, которая предоставила обеспечение по кредиту МСП Банка на сумму 435,86 млн рублей в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Расширение производственных мощностей компании Эйлитон позволит отечественным медицинским учреждениям оптимизировать расходы за счет снижениям объемов закупки вакуумных пробирок за рубежом и приобретения отечественной качественной продукции по доступным ценам.

ООО «Эйлитон» основано в 2003 году. В 2013 году предприятие получило статус резидента особой экономической зоны «Дубна». За период 2013-2016 гг. компания построила собственное предприятие по выпуску инновационной медицинской продукции. Линейка производимых изделий насчитывает восемь наименований медицинской техники и тридцать четыре наименования лабораторных реагентов и расходных материалов.

В планах компании — создание производства по выпуску двусторонних игл и держателей игл для их применения в комплексе с вакуумными пробирками.

По состоянию на 29 мая 2019 года субъекты МСП Московской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 25,81 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 33,6 млрд рублей.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 29 мая 2019 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 12 911 гарантий и поручительств на сумму свыше 261,28 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 334,79 млрд рублей.