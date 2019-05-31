Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале 2019 г. снизилась на 38,7% до $409 млн, сообщила компания.
En+ Group объявила финансовые результаты своей деятельности за три месяца, завершившиеся 31 марта 2019 г.
В отчетном периоде из-за санкций США, снятых с группы только в конце января, компания снизила объемы реализации, а продолжающиеся торговая споры между США и Китаем привели к падению мировых цен на алюминий.
Группа преодолела этот сложный квартал, благодаря конкурентоспособной вертикально-интегрированной бизнес-модели и выверенной стратегии, основанной на устойчивом развитии и инновациях.
Новый совет директоров, таким образом, уверен в перспективах компании на 2019 г.
6 апреля 2018 г. управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) министерства финансов США в список лиц особых категорий и запрещённых лиц (SDN, Specially Designated Nationals List) En+ и ее дочерние общества — UC RUSAL plc и АО "Евросибэнерго".
В отношении компании и ее дочерних компаний санкции действовали в течение большей части 2018 г. Это привело к потерям. 27 января 2019 г. OFAC объявило о снятии санкций.
Основные результаты группы за три месяца, окончившиеся 31 марта 2019 г. и ключевые события:
• производство алюминия было на уровне аналогичного периода прошлого года и составило 928 тыс. тонн (снижение год к году на 0,3%);
• выработка электроэнергии выросла год к году на 9,1% до 19,2 млрд кВтч; выработка гидроэнергии выросла на 17,4% год к году до 14,2 млрд кВтч, составив 74% от всей произведенной группой электроэнергии.
• выручка группы снизилась на 19,1% до $2,8 млрд под влиянием внешних факторов, включая снижение на 13,9% средних цен алюминия на Лондонской бирже металлов, а также существенное колебание обменных курсов.
• в сочетании с меньшими объемами реализации глинозема и алюминия, указанные факторы привели к снижению скорректированной EBITDA на 37,7% до $579 млн и снижению чистой прибыли на 38,7% до $409 млн;
• чистый долг по состоянию на 31 марта 2019 г. незначительно вырос (на 1,6%) и составил $11,276 млрд (по состоянию на 31 декабря 2018 г. чистый долг составлял $11,094 млрд) в основном в результате колебаний обменных курсов;