Санкции сократили прибыль En+ Group на 38,7%

Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале 2019 г. снизилась на 38,7% до $409 млн, сообщила компания.

En+ Group объявила финансовые результаты своей деятельности за три месяца, завершившиеся 31 марта 2019 г.

В отчетном периоде из-за санкций США, снятых с группы только в конце января, компания снизила объемы реализации, а продолжающиеся торговая споры между США и Китаем привели к падению мировых цен на алюминий.

Группа преодолела этот сложный квартал, благодаря конкурентоспособной вертикально-интегрированной бизнес-модели и выверенной стратегии, основанной на устойчивом развитии и инновациях.

Новый совет директоров, таким образом, уверен в перспективах компании на 2019 г.

В отношении компании и ее дочерних компаний санкции действовали в течение большей части 2018 г. Это привело к потерям. 27 января 2019 г. OFAC объявило о снятии санкций.

Основные результаты группы за три месяца, окончившиеся 31 марта 2019 г. и ключевые события:

• производство алюминия было на уровне аналогичного периода прошлого года и составило 928 тыс. тонн (снижение год к году на 0,3%);

• выработка электроэнергии выросла год к году на 9,1% до 19,2 млрд кВтч; выработка гидроэнергии выросла на 17,4% год к году до 14,2 млрд кВтч, составив 74% от всей произведенной группой электроэнергии.

• выручка группы снизилась на 19,1% до $2,8 млрд под влиянием внешних факторов, включая снижение на 13,9% средних цен алюминия на Лондонской бирже металлов, а также существенное колебание обменных курсов.

• в сочетании с меньшими объемами реализации глинозема и алюминия, указанные факторы привели к снижению скорректированной EBITDA на 37,7% до $579 млн и снижению чистой прибыли на 38,7% до $409 млн;

• чистый долг по состоянию на 31 марта 2019 г. незначительно вырос (на 1,6%) и составил $11,276 млрд (по состоянию на 31 декабря 2018 г. чистый долг составлял $11,094 млрд) в основном в результате колебаний обменных курсов;