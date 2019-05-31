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Китай отомстил США за Huawei 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
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Китай создаст собственный черный список иностранных компаний и физлиц, которые пытаются оказать давление на китайские предприятия. Об этом пишет газета Global Times со ссылкой на министерство коммерции КНР.
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В этот список будут включены иностранные компании и физические лица, которые блокируют поставки китайских товаров за рубеж и применяют «дискриминационные меры по некоммерческим причинам», говорится в сообщении ведомства. Конкретные меры, которые применяются к таким компаниям, будут обнародованы позднее.
По словам представителя министерства коммерции Китая, решение о создании черного списка было принято после того, как некоторые иностранные компании нарушили рыночные принципы и блокировали поставки со стороны китайских компаний, поставив под угрозу нацбезопасность Китая.
Ранее главный редактор издания Ху Сицзинь сообщил в своем Twitter, что китайские власти готовы принять ответные меры на действия США, включивших производителя смартфонов Huawei в черный список и запретивших сотрудничать с ним своим компаниям. По его словам, «Пекин не будет спокойно сидеть и смотреть на происходящее, и вскоре последуют новые ответные меры».
Президент США Дональд Трамп в мае 2019 года издал указ, после которого американским компаниям было запрещено сотрудничать с китайской Huawei, которую ранее подозревали в связях со спецслужбами и передаче им данных о пользователях. Вслед за этим о разрыве отношений с компанией сообщил Google и ряд других американских производителей комплектующих и программного обеспечения.
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