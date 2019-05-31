Китай отомстил США за Huawei

Китай создаст экономический «черный список»

Китай создаст черный список иностранных компаний и физических лиц, которые пытаются оказать давление на китайский бизнес, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Global Times.

По информации издания, министерство коммерции КНР создаст список компаний и физлиц, которые блокируют поставки китайских товаров за рубеж и применяют другие «дискриминационные меры по некоммерческим причинам».

Ранее президент США издал указ, согласно которому американским компаниям запрещается сотрудничать с китайским производителем смартфонов Huawei, которого заподозрили в передаче китайским спецслужбам данных американских пользователей.