Китай отомстил США за Huawei

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Китай создаст экономический «черный список» 

Рамблер + ещё 2 24 минуты назад
Китай создаст черный список иностранных компаний и физических лиц, которые пытаются оказать давление на китайский бизнес, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Global Times.
По информации издания, министерство коммерции КНР создаст список компаний и физлиц, которые блокируют поставки китайских товаров за рубеж и применяют другие «дискриминационные меры по некоммерческим причинам».
Ранее президент США издал указ, согласно которому американским компаниям запрещается сотрудничать с китайским производителем смартфонов Huawei, которого заподозрили в передаче китайским спецслужбам данных американских пользователей.
Компании , Видео , Lenta.ru
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