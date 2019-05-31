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Картины и самолет: что заберут у братьев Ананьевых 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых. Речь идет об активах бывших владельцев банка и 10 топ-менеджеров кредитной организации на сумму 282,2 млрд руб. Таким образом, Промсвязьбанк хочет возместить убытки, причиненные ему накануне передачи кредитной организации на санацию.
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка (ПСБ). Также арестовано имущество и счета в банках бывших десяти топ-менеджеров ПСБ. Об этом говорится в определении суда, которое появилось на сайте Арбитражного суда.
Арест наложен по иску Промсвязьбанка. Это крупнейший иск по сумме взыскиваемых убытков в истории российского банковского сектора от имени кредитной организации, попавшей под санацию, к бывший владельцам.
Принятие решения Арбитражного суда подтвердили в ПСБ. Речь идет об активах банка стоимостью более 282,2 млрд руб.
Под арестом оказались принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций в компании «ПСБ-менеджмент», самолет Bombardier Challenger 650. Также суд запретил все сделки с недвижимостью Ананьевых на территории России и четырьмя автомобилями Дмитрия Ананьева.
Кроме этого, московский арбитраж арестовал денежные средства, находящиеся на счетах обоих братьев в банках «Возрождение», ВТБ и Промсвязьбанке.
Как сообщили «Газете.Ru» в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Алексею Ананьеву принадлежат ценные произведения искусства, находящиеся в управлении ИРРИ. Среди них — картины Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки и Александра Герасимова. Их стоимость этих работа достигает сотен миллионов рублей.
Иск о взыскании убытков был направлен Промсвязьбанком еще 21 декабря 2018 года.
Заявление об аресте активов — это результат последовательной работы Промсвязьбанка и регулятора — Банка России по возврату активов, выведенных бывшими собственниками с баланса банка, в том числе, и переведенных за границу, говорится в сообщении банка.
По информации Промсвязьбанка, ответчики в преддверии и в период санации совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя, в том числе переписывали недвижимое имущество на родственников и связанных с ними лиц.
Как говорится в определении суда, с ноября 2017 года по январь 2018 года Дмитрий Ананьев передал право собственности на всю свою недвижимость жене Людмиле и компании Velux Assets Ltd. Алексей Ананьев перед принятием ЦБ решения о санации банка перевел 18 объектов недвижимости на жену Дарью.
Напомним, Промсвязьбанк с декабря 2017 года проходит процедуру санации.
Всего Центральный банк выделил на санацию банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) 2,3 трлн руб. с середины 2017 года, сообщила недавно председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. При этом, как отмечал ранее зампред ЦБ Василий Поздышев, Банк России планирует вернуть около 1 трлн руб., потраченных на санацию.
«Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк, завершившие процедуру финансового оздоровления, уже вернули Банку России предоставленные им средства.
Как указал Промсвязьбанк в иске, в материалах проверки ЦБ от мая 2017 года менеджменту кредитной организации было сообщено о необходимости доформировать резервы на возможные потери — не менее 75,8 млрд руб. Перевод такой суммы в резервы должен был привести к снижению обязательных нормативов банка ниже установленной ЦБ планки.
Правление банка имело информацию о нездоровом финансовом состоянии кредитной организации и высокой вероятности введения временной администрации со стороны ЦБ. Последствием введения временной администрации в банка стало бы прекращения обязательств банка по субординированным облигациям банка, так как, если норматив достаточности капитала опускается ниже определенного уровня, такие обязательства списываются.
Летом 2017 года, когда банк уже испытывал финансовые трудности, совет директоров Промсвязьбанка решил до 31 декабря 2017 г. привлечь от компании PSB Finance S. A. бессрочный субординированный заем. В июле банк получил $500 млн, а в августе по решению правления банка такая же сумма была направлена на выкуп еврооблигаций PSB Finance S. A.
Решение о выкупе правление приняло единогласно. На основании этого решения Промсвязьбанк с августа по декабрь выкупал облигации компании на 28,23 млрд руб. Кроме того, без одобрения правления банк выкупил бонды PSB Finance S. A. еще на 15,58 млрд руб. Это существенно снизило стоимость активов банка на момент принятия решения о передаче банка на санацию.
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Компании , Статьи , Алексей Ананьев , Исаак Бродский , Дмитрий Ананьев , Эльвира Набиуллина , Георгий Нисский , Василий Поздышев , Александр Дейнека , Банк ВТБ , Госдума , Промсвязьбанк , Бинбанк , Азиатско-Тихоокеанский банк , Центральный банк России
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