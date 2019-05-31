NZZ (Швейцария): «Денежный дождь» от Газпрома радует акционеров

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария) . Изменение политики руководства Газпрома связано с тем, что близится к завершению строительство сразу трех крупных газопроводов: «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Газпром осчастливил своих акционеров, удвоив дивиденды. Времена, когда руководство концерна направляло все деньги не на дивиденды, а на инвестиции, наконец прошли, пишет. Изменение политики руководства Газпрома связано с тем, что близится к завершению строительство сразу трех крупных газопроводов: «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири».

Российский энергетический гигант Газпром продемонстрировал в первом квартале 2019 года очень хорошие показатели: прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44% до 536 миллиардов рублей (8,3 миллиарда долларов). Об этом компания сообщила в четверг в соответствующем пресс-релизе. Эксперты объясняют тот факт, что результаты превысили ожидания, изменением валютных обменных курсов.

Оборот за первые три месяца вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% до 2,292 триллиона рублей. Но у концерна были не только хорошие новости: экспорт газа в Европу сокращается. Поставки на самый важный для Газпрома рынок снизились до 62,4 миллиарда кубометров. В прошлом году этот объем составил рекордные 71,5 миллиарда «кубов».

Тем не менее инвесторы довольны цифрами. Цена акции Газпрома в четверг выросла более чем на 2%. Вообще, концерн в последние недели стал «любимцем» инвесторов. Это связано с тем, что руководство, наконец-то, приняло решение об увеличении дивидендов. Так, за 2018 год Газпром планирует удвоить их до 16,60 рубля за акцию. Перспектива такого «денежного дождя» на бумаге стала важным фактором роста. С момента объявления об увеличении дивидендов акции государственного концерна прибавили в стоимости 24%.

После смены курса для акционеров Газпрома, наконец, подошли к концу затянувшиеся «трудные времена», когда руководство концерна несколько лет подряд предпочитало направлять деньги не на дивиденды, а на инвестиции. При этом, по мнению многих экспертов, рост дивидендов в ближайшие годы может продолжиться. Это связано с тем, что энергетический гигант в настоящий момент направляет на дивиденды всего 27% прибыли. При этом по закону российские государственные компании обязаны делиться со своими акционерами половиной прибыли, тем самым поддерживая госбюджет. Газпрому до сих пор удавалось обходить это правило, ссылаясь на высокие затраты на инвестиции.

Изменение настроений в руководстве газового гиганта связано с тем, что приближается к завершению строительство сразу трех крупных газопроводов: «Северный поток — 2» в Германию, «Турецкий поток» в Турцию и «Сила Сибири» в Китай. При этом в последние годы эти проекты обходились концерну в миллиарды и миллиарды долларов. Сам факт, что руководство Газпрома решило отказаться от новых инвестиций и поделиться вместо этого с акционерами, несколько противоречит духу предпринимательства. Однако реакция совладельцев ясно свидетельствует о том, что рынок не заинтересован в новых проектах по строительству газопроводов.