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ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного холдинга РТК 

Прайм + ещё 4 2 часа назад
Фото: ВТБ
ВТБ приобрел 50% плюс 1 акцию многопрофильного железнодорожного холдинга РТК, сообщает пресс-служба банка.
"Банк ВТБ и акционеры ГК РТК достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК. Акционеры намерены продолжать реализовывать стратегию развития компании, нацеленную на поддержание лидирующих позиций в сегментах перевозок специализированным составом", — говорится в сообщении.
Одной из приоритетных стратегических задач группы РТК является модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры. Железнодорожный транспорт обеспечивает около половины поставок зерна в глубоководные порты, а также является наиболее эффективным способом поставок зерна из удаленных российских регионов для последующего перераспределения на экспортные поставки в портах, отмечается в релизе.
Кроме того, стороны планируют продолжить развитие и других сегментов бизнеса, включая перевозку лесных и навалочных грузов, минеральных удобрений.
ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.
Группа компаний РТК — лидер специализированных сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок в России. Крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов. В объединенном вагонном парке холдинга — 68 тысяч единиц подвижного состава, в том числе вагоны-хопперы всех видов, полувагоны, платформы для перевозок леса, фитинговые и универсальные платформы, цистерны для растительных масел. Группа входит в тройку крупнейших российских независимых операторов подвижного состава по объему вагонного парка в управлении.
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Компании , Росимущество , Банк ВТБ , Минфин
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