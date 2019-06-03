ВТБ стал контролирующим акционером железнодорожного холдинга РТК

ВТБ приобрел 50% плюс 1 акцию многопрофильного железнодорожного холдинга РТК, сообщает пресс-служба банка.

"Банк ВТБ и акционеры ГК РТК достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК. Акционеры намерены продолжать реализовывать стратегию развития компании, нацеленную на поддержание лидирующих позиций в сегментах перевозок специализированным составом", — говорится в сообщении.

Одной из приоритетных стратегических задач группы РТК является модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры. Железнодорожный транспорт обеспечивает около половины поставок зерна в глубоководные порты, а также является наиболее эффективным способом поставок зерна из удаленных российских регионов для последующего перераспределения на экспортные поставки в портах, отмечается в релизе.

Кроме того, стороны планируют продолжить развитие и других сегментов бизнеса, включая перевозку лесных и навалочных грузов, минеральных удобрений.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.

Группа компаний РТК — лидер специализированных сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок в России. Крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов. В объединенном вагонном парке холдинга — 68 тысяч единиц подвижного состава, в том числе вагоны-хопперы всех видов, полувагоны, платформы для перевозок леса, фитинговые и универсальные платформы, цистерны для растительных масел. Группа входит в тройку крупнейших российских независимых операторов подвижного состава по объему вагонного парка в управлении.