Последний гвоздь в крышку гроба? В Boeing 737 нашли брак

Компания Boeing обнаружила брак в своих самолетах. Есть подозрение, что на нескольких сотнях лайнеров 737 NG и 737 MAX были установлены некачественные детали. Заявление об этом было сделано на фоне попыток компании убедить авиаперевозчиков в надежности ее продукции. Ранее сообщалось, что запреты на полеты Boeing 737 MAX могут быть сняты в США в середине лета.

Компания Boeing обнаружила брак в деталях своих самолетов. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Дефекты были найдены на предкрылках самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.

Направляющие планки предкрылок — механизм, который изменяет характеристики подъема и сопротивления крыла самолета при взлете и посадке.

Отмечается, что бракованные детали могут не соответствовать стандартам прочности из-за неправильного изготовления, преждевременно износиться и повредить самолеты.

Детали, влияющие на плавность взлета и посадки, были установлены примерно на 300 самолетах Boeing 737 Max и более старой версии Boeing 737. Из них бракованными могут быть до 148 деталей, подверженных появлению трещин и преждевременному выходу из строя.

FAA собирается выпустить предписание, согласно которому у Boeing будет десять дней, чтобы удалить дефектные детали.

При этом ведомство посоветовало авиакомпаниям проверить 179 самолетов Boeing 737 Max и 133 Boeing 737 NG, чтобы определить, есть ли в них неисправные детали. Из группы самолетов, которую необходимо проверить, 33 лайнера Max и 32 NG находятся в Соединенных Штатах.

«Уязвимые части могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин в результате неправильного производственного процесса. Хотя полный отказ направляющей планки не приведет к потере самолета, возникает риск, что неисправная часть может привести к его повреждению во время полета», — говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США.

Также FAA должно издать директиву по летной годности, предписывающую Boeing выявить и устранить другие бракованные детали в своих самолетах.

За последнее время с участием Boeing 737 Max произошли две катастрофы.

Лайнер авиакомпании Lion Air выполнял внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, однако уже через 13 минут после взлета самолет упал в Яванское море. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), никто из них не выжил.

После анализа данных бортовых самописцев выяснилось, что в системах самолета произошло несколько сбоев — в частности, автоматика упорно направляла нос лайнера к земле, полагая, что он задран слишком высоко.

Тогда же появились слухи о том, что причиной катастрофы мог стать неисправный датчик, передавший неверную информацию о положении носа самолета относительно горизонта.

Еще одна трагедия произошла в Эфиопии 10 марта. Самолет Boeing 737 MAX 8, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, упал примерно в 60 километрах к юго-западу от эфиопской границы, неподалеку от города Бишофту. Катастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Точные причины крушения самолета пока не установлены.

После этих инцидентов некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх на неопределенный срок.

Две громкие авиакатастрофы произошли в том числе из-за сбоя в системе улучшения характеристики маневренности (MCAS), которая включилась на самолетах в результате «ошибочной информации об угле атаки», отмечал генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург.

Чтобы исключить повторения авиакатастроф, эксперты Boeing начали, в частности, создавать новое ПО. Разработка системы заняла около двух месяцев.

В мае компания Boeing заявила о завершении обновления программного обеспечения (ПО) для системы коррекции маневрирования на самолетах модели 737 MAX.

Как сообщало агентство Reuters, в самих США ограничения на полеты на Boeing 737 Maх могут быть сняты ближе к середине лета.

Федеральное авиационное управление США может сначала разрешить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX внутри страны, что стало бы сигналом для регулирующих органов других государств возобновить полеты этих лайнеров, прерванные после авиакатастроф, заявил недавно в интервью каналу Bloomberg TV эксперт по вопросам безопасности полетов Джордж Фергюсон.

«Учитывая существующую в других странах озабоченность по поводу эксплуатации этих самолетов, для ФАУ важно будет продемонстрировать коллегам из других стран, что этот самолет безопасен и что компания Boeing делает все возможное для этого», — отмечал Фергюсон.

Между тем представили Emirates уже заявляли, что даже если запрет на полеты 737 Max будет снят в июле, авиакомпания будет готова вернуть самолеты этой модели лишь в декабре.

«Что бы они там ни говорили о своем самолете, это ничего не будет значить, пока не появится подтверждение от регулятора», — отмечал президент Emirates Тим Кларк.

«Зачем покупать самолет, на котором люди не захотят летать», — говорил в свою очередь также президент авиакомпании Thai Airways Сумет Дамронгчайтам.