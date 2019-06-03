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Bloomberg назвал Huawei огромным вызовом для Европы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Страны-члены Евросоюза хотят выступить против китайской компании Huawei единым фронтом, но для этого им нужно преодолеть свое нежелание делиться разведданными. Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечается в материале, технологическая холодная война между США и КНР показала неуклюжие попытки Европы идти дипломатическим путем, балансируя между двумя супердержавами. Наглядным является пример супербыстрой мобильной связи 5G. Европейские страны не хотят идти по пути, выбранном американским президентом Дональдом Трампом, и запрещать Huawei Technologies Co Ltd. При этом Европа не готова и закрывать глаза на опасность, которую Китай представляет в сфере кибербезопасности, и на доказательства того, что КНР использует нечестные торговые практики. Члены ЕС пытаются найти свой собственный, единый путь. Это похвальная инициатива, но до ее воплощения на практике пройдет еще много времени.
Уточняется, что разведслужбы Нидерландов, Чехии и Британии уже бьют тревогу из-за Huawei, но составить представление об истинном положении дел сложно, так как данные, предоставляемые отдельными государствами, неоднородны. Нежелание делиться информацией иногда основано на страхе, куда это все приведет: например, Германия является одной из тех стран, которые обеспокоены возможным российским влиянием на спецслужбы Австрии. В других случаях государства не хотят передавать информацию, так как бояться потерять контроль или независимость.
Таким образом, существует опасность, что инициатива ЕС по сетевой безопасности напомнит другие проекты, которые столкнулись с национальными интересами. Если европейские страны не научатся доверять друг другу, их попытки найти независимый путь в технологическом противостоянии США и Китая будут обречены на провал.
Согласно материалу, в конце июня страны ЕС завершат первую стадию работы, которая нацелена усиление безопасности мобильных сетей в регионе. Европа надеется, что общий подход даст ей возможность диктовать Китаю условия торговли технологией 5G, сохранить отношения с Huawei и не ставить своих собственных потребителей в невыгодное положение.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , ЕС , Bloomberg
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