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«Группа ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для кубинских проектов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Принадлежащая Олегу Дерипаске «Группа ГАЗ» попросила у вице-премьера России Юрия Борисова выделить кредит в размере 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
«В наш адрес действительно обращались с данной просьбой представители «Группы ГАЗ». В рабочем порядке было дано поручение финансово-экономическому блоку аппарата правительства РФ с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, включая банки, провести совещание по вопросу целесообразности выделения кредитных средств «Группе ГАЗ» и доложить о результатах вице-премьеру. На основании этого доклада будет принято решение», — рассказали в аппарате Борисова.
Ранее СМИ сообщали, что Борисов направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой о финансировании кубинских проектов «Группы ГАЗ». При этом в аппарате вице-премьера опровергли данную информацию, пишет ТАСС.
Напомним, в конце октября 2018 года Россия запустила на Кубе сборочное производство автомобилей «ГАЗ» и «Урал», что Борисов назвал «серьезным шагом» и «вложением в экономику, которое будет давать дивиденды не сегодня, не завтра, а в ближайшие десятилетия».
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Компании , Дмитрий Медведев , Юрий Борисов , Олег Дерипаска , Правительство РФ , Группа ГАЗ , ИТАР-ТАСС
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