«Группа ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для кубинских проектов

«В наш адрес действительно обращались с данной просьбой представители «Группы ГАЗ». В рабочем порядке было дано поручение финансово-экономическому блоку аппарата правительства РФ с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, включая банки, провести совещание по вопросу целесообразности выделения кредитных средств «Группе ГАЗ» и доложить о результатах вице-премьеру. На основании этого доклада будет принято решение», — рассказали в аппарате Борисова.

Ранее СМИ сообщали, что Борисов направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой о финансировании кубинских проектов «Группы ГАЗ». При этом в аппарате вице-премьера опровергли данную информацию, пишет ТАСС.

Напомним, в конце октября 2018 года Россия запустила на Кубе сборочное производство автомобилей «ГАЗ» и «Урал», что Борисов назвал «серьезным шагом» и «вложением в экономику, которое будет давать дивиденды не сегодня, не завтра, а в ближайшие десятилетия».