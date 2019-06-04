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Банки предупредили о сбоях в системе платежей по номеру телефона 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Российские банки, ставшие участниками системы быстрых платежей (СБП), опасаются сбоев в системе и хотят получить от Центробанка особые условия кредитования на случай возникновения проблем. Об этом пишет «Коммерсант».
В рамках СБП клиенты разных банков могут переводить друг другу деньги, используя лишь мобильные номера. С 28 февраля система заработала в тестовом режиме в 11 банках и одной некредитной финансовой организации. Речь идет о ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, банке «АК Барс», «Тинькофф банке», Киви банке, СКБ-банке, Росбанке, Совкомбанке и РНКО «Платежный центр».
Банк-участник СБП устанавливает специальный лимит на корреспондентском счете в ЦБ для проведения мгновенных платежей. По данным «Коммерсанта», зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов предупредил регулятор, что банки могут неверно оценить объем средств, который требуется клиентам по выходным, и установить недостаточный лимит. Без автоматического кредитования со стороны ЦБ эта ситуация может привести к приостановке платежей через СБП. Панферов считает, что это повлечет имиджевые проблемы для всей системы.
Пока к СБП подключено не так много участников, объемы переводов небольшие и банкам удается укладываться в собственноручно установленные лимиты. Однако объемы платежей растут. Банки уже столкнулись с тем, что число исходящих платежей превышает число входящих, а это осложняет расчет лимита.
Сейчас ЦБ информирует участников СБП, если их лимит сократился до критического уровня. После сообщения от регулятора банк должен принять решение о повышении и оповестить об этом ЦБ. Однако для этого у банка должны быть сотрудники в режиме 24/7. Это могут позволить себе лишь крупные организации, которые поддерживают свой процессинг круглосуточно.
В перспективе в СБП планируют внедрить сервис мгновенного кредитования и возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах. Одним из главных плюсов сервиса должна стать скорость перевода: деньги будут отправляться моментально и круглосуточно, в том числе в выходные и праздники. В перспективе СБП позволит переводить деньги юрлицам и на счета госорганов.
По данным ЦБ, с момента запуска пользователи СБП совершили более 500 тысяч переводов на сумму около 4,2 миллиарда рублей. В регуляторе сообщали, что заявки на подключение к СБП уже подали 114 банков, а к 2020 году число банков-участников должно достигнуть более 250.
Комментарии1
Компании , Видео , Алексей Панферов , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Росбанк , Совкомбанк , Тинькофф банк , СКБ-банк , РНКО "Платежный центр" , Ак барс банк , Промсвязьбанк , Киви Банк , Центральный банк России , Альфа-банк
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