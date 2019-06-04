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Перекошенные приоритеты. В РАН объяснили высокие доходы нефтяников 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: ТАСС
Ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН заявил рассказал НСН, почему нефтяники продолжают зарабатывать больше других россиян.
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами. По данным Росстата, самые высокие зарплаты в России в 2018 году, как и годом ранее, получили те, кто работает в нефте— и газодобывающих компаниях. Час работы таких специалистов стоит в среднем 793 рубля, передают «Известия». На втором месте осталась сфера производства табачных изделий, где работники получают 739 рублей в час. Тройку лидеров по отраслям с самыми высокими зарплатами замыкает производство угля-кокса и нефтепродуктов, где в среднем платят 735 рублей в час.
Такие отрасли с самыми высокими зарплатами говорят о неправильно расставленных приоритетах в российской экономике, сказал в эфире НСН ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов.
«Нефть остается главным источником национального дохода, несмотря на все разговоры о сокращении доли нефтегазовых доходов, о том, что мы слезаем с нефтяной иглы, и поэтому неудивительно, что государство заинтересовано в первую очередь в работниках газовой и в работниках нефтяной сферы. Во-вторых, это означает, что у нас нет свободного бизнеса. У нас бизнесмены, которые занимаются не нефтью и газом, схваченными государством, имеют очень слабые шансы выдвинуться в разряд самых высокооплачиваемых компаний. Свидетельствует это еще и о том, что у нас остается перекошенная система приоритетов в экономике. И это ожидаемо, так было, по крайней мере, на протяжении двух десятилетий. В общем, ничего неожиданного тут нет», — сказал собеседник агентства.
Отметим, что исследование Росстата также показало, что наибольшими темпами в России растут заработки трудящихся в области здравоохранения и социальных услуг. В 2018 году их доходы увеличились на 23 процента, до 260 рублей в час.
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Комментарии2
Компании , Леонтий Бызов , Росстат , РАН , газета "Известия"
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