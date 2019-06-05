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Сделка по созданию AliExpress Russia может быть закрыта 5 июня 

News.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
Осенью 2018 года Alibaba, Mail.ru Group, «МегаФон» и РФПИ объявили о стратегическом партнёрстве, в рамках которого будет создано совместное предприятие в области социальной коммерции AliExpress Russia. В результате 5 июня владельцами AliExpress Russia могут стать Alibaba Group (48%), «МегаФон» (24%), Mail.ru Group (15%) и РФПИ (13%).
Alibaba Group внесёт в СП текущий бизнес AliExpress в России и российскую часть площадки Tmall, Mail.ru Group вложит маркетплейс Pandao, инвестиции и дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.ru Group, «МегаФон» продаст Alibaba Group свои 10% в Mail.ru Group, получив взамен долю в СП сообщает ТАСС.
Как писал News.ru ранее, заказы с AliExpress можно будет забрать в магазинах «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель», принадлежащих X5 Retail Group. Соответствующие договорённости стороны заключили 16 мая.
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Компании , Мегафон , X5 Retail Group , Alibaba , Mail.ru Group , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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