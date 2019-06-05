Сделка по созданию AliExpress Russia может быть закрыта 5 июня

Mail.ru Group, «МегаФон» и Осенью 2018 года Alibaba РФПИ объявили о стратегическом партнёрстве, в рамках которого будет создано совместное предприятие в области социальной коммерции AliExpress Russia. В результате 5 июня владельцами AliExpress Russia могут стать Alibaba Group (48%), «МегаФон» (24%), Mail.ru Group (15%) и РФПИ (13%).

Alibaba Group внесёт в СП текущий бизнес AliExpress в России и российскую часть площадки Tmall, Mail.ru Group вложит маркетплейс Pandao, инвестиции и дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.ru Group, «МегаФон» продаст Alibaba Group свои 10% в Mail.ru Group, получив взамен долю в СП сообщает ТАСС.