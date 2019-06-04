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Медведев освободил Шелихова от должности замруководителя Россвязи 

РИА Новости + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Владимира Шелихова от должности заместителя руководителя Россвязи в связи с его выходом на пенсию, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Освободить Шелихова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства связи в связи с выходом на пенсию", — говорится в документе.
Шелихов занимал должность заместителя руководителя Россвязи с 2010 года. С 2007 по 2010 год был главой административно-правового управления Федерального агентства связи, с 2004 года там же занимал пост начальника административно-финансового управления.
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