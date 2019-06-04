Медведев освободил Шелихова от должности замруководителя Россвязи

"Освободить Шелихова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства связи в связи с выходом на пенсию", — говорится в документе.

Шелихов занимал должность заместителя руководителя Россвязи с 2010 года. С 2007 по 2010 год был главой административно-правового управления Федерального агентства связи, с 2004 года там же занимал пост начальника административно-финансового управления.