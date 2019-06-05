СМИ: помощник президента выяснил, кто раскрыл его план изъять у бизнеса полтриллиона рублей

Прошлым летом стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предлагает изъять у 14 компаний более 500 млрд рублей. Утечка, по словам самого Белоусова, имела «эффект гранаты, брошенной в курятник». Почти год спустя помощник Путина утверждает: он точно знает, кто из бизнесменов ответственен за передачу его письма журналистам

Как пишет Forbes, новости о том, что Белоусов придумал новый способ финансировать исполнение майских указов Владимира Путина, появились вечером 9 августа прошлого года. Сначала Telegram-канал «Незыгарь», а потом и РБК с «Ведомостями» сообщили, что чиновник в письме президенту предложил изъять у металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей из тех «сверхдоходов», что они получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». К письму, как писали газеты, Белоусов приложил перечень из 14 компаний. После публикации списка попавшие в него девять публичных предприятий потеряли в стоимости около 400 млрд рублей — то есть чуть меньше, чем у них предлагалось изъять.

Документ, как рассказывает Forbes сам Белоусов, вспоминая о прошлогодних событиях, утекла из правительства и попала в руки к бизнесменам, чьи компании находились в списке. Сотрудники двух компаний из списка, по его словам, передали эту бумагу прессе. Названия компаний и имена бизнесменов он не назвал.

«Эта бумага в публичную плоскость попала через бизнес. Это я знаю совершенно точно. И я знаю, кто это был, но не буду называть, чтобы не обваливать акции их компаний», — настаивает Белоусов.

Он уверяет, что произошла путаница: бизнес совершенно неправильно прочитал его письмо, а слив его журналистам, добился «эффекта гранаты, брошенной в курятник». По словам Белоусова, если бы бизнесмены позвонили ему, прежде чем все «вылить в прессу», то он бы их успокоил — но они «даже не додумались».

«Ну, какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — не стесняется в выражениях Белоусов.

По его словам, бизнесмены «сами себе в ногу выстрелили», вызвав не только падение стоимости собственных компаний, но еще и породив народный гнев.