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Минтранс изучает проект новой региональной авиакомпании 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минтранс РФ получил документы по проекту создания новой региональной авиакомпании, ведомство рассматривает их, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
"Документы поступили, рассматриваем", — сказали в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос.
Глава Сбербанка Герман Греф в середине мая сообщил журналистам, что Сбербанк и ВТБ представили план по региональной авиакомпании Минтрансу РФ, но острой заинтересованности пока нет.
Сбербанк и ВТБ в прошлом году начали работу над планом по созданию в России региональной авиакомпании. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что новая компания может быть создана с нуля или на базе одной из действующих компаний. Он также сообщал, что инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее 1 миллиарда долларов, но проект должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной.
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Комментарии
Компании , Герман Греф , Андрей Костин , Банк ВТБ , Сбербанк России , Минтранс РФ , РИА Новости
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