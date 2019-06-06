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Американский бизнес усомнился в наложении санкций по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в кулуарах ПМЭФ заявил, что санкции в отношении компаний, реализующий проект «Северный поток — 2», маловероятны. Он выразил надежду, что ситуация останется «на уровне разговоров и шума».
«У меня всегда были большие сомнения, что будут какие-то серьезные санкции в связи с «Северным потоком — 2», — передает его слова РИА «Новости».
Родзянко заявил, что для Европы это «крайне важный проект», как и для России. Главным козырем Европы он назвал тот факт, что «Северный поток — 2» необходим именно для Германии и для Франции, которые являются ведущими европейскими державами.
«Гарантировать ничего не могу, но мне кажется, что это все на уровне разговоров и шума так и пройдет», — добавил Родзянко.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что Европа будет выстраивать свою энергетическую базу без привязки к России.
21 мая министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока — 2».
Россия неоднократно подчеркивала, что проект «Северный поток — 2» носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.
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