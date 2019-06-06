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Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ 

Lenta.ru + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
«"Яндекс" очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», — подчеркнул Акимов.
Так в правительстве прокомментировали сообщения о том, что ФСБ потребовала у компании ключи шифрования. Это произошло несколько месяцев назад, однако «Яндекс» до сих пор не исполнил требования силовиков.
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Компании , Максим Акимов , ФСБ , Яндекс , Интерфакс
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