Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ 

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
«"Яндекс" очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», — подчеркнул Акимов.
Так в правительстве прокомментировали сообщения о том, что ФСБ потребовала у компании ключи шифрования. Это произошло несколько месяцев назад, однако «Яндекс» до сих пор не исполнил требования силовиков.