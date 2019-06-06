«МигКредит» будет развивать систему «виртуальных собеседников» для клиентов

МФК «МигКредит» намерена активно внедрять в коммуникацию с клиентами интеллектуальные голосовые сервисы, которые возьмут на себя задачу оптимизировать процесс общения с заемщиками. Основной целью «умного чат-бота» станет автоматизация персонального взаимодействия с клиентом на каждом этапе оформления и обслуживания займа. Благодаря этому снизятся издержки на клиентский сервис, отпадет необходимость решения типовых вопросов службой клиентской поддержки.

Для реализации этой задачи Центр клиентского обслуживания «МигКредит» перешел на новую платформу обработки чатов Sherlock Platform.

«Современный чат-центр на базе платформы Sherlock имеет все необходимые инструменты для осуществления и управления коммуникацией наших клиентов с компанией и предоставляет качественный сервис. Возможности платформы позволяют управлять работой операторов с учетом всех необходимых KPI», — отметила директор ЦКО «МигКредит» Оксана Пужайкина.

По ее словам, к уже существующим чатам на сайтах «МигКредит», «0-12» и чат-боте на сайте Migone компания добавила еще двух «виртуальных собеседников». Реализован чат-бот, который приветствует клиента и сообщает о подключении оператора, а также бот, запрашивающий оценку по итогам диалога. Это позволяет компании оперативно реагировать на болевые точки, связанные с качеством услуг и сервисов.

Оксана Пужайкина сообщила, что в перспективе планируется масштабный запуск встроенных чат-ботов высокой сложности, которые будут взаимодействовать с клиентами по ключевым словам и фразам, контролировать скорость и качество ответов операторов в случае их подключения и сохранять информацию.

«Внедрение «виртуальных собеседников» позволит нам получить максимальную экономию от работы в текстовых каналах. Они станут современным инструментом управления ресурсами, интегрированным со всеми необходимыми системами. Платформа уже имеет возможность кооперации с мессенджерами и социальными сетями, что положительно скажется на клиентском сервисе. Мы считаем, что персональная работа с каждым клиентом там, где ему удобно, — залог успеха компании в новой реальности», — подчеркнула директор ЦКО «МигКредит».

Платформа Sherlock была создана компанией Лабитек Девелопмент в 2015 году. Компания является IT-интегратором и экспертом в автоматизации текстовых каналов, а также разработчиком программного решения для внедрения мессенджеров и чат-ботов в бизнес-процессы.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru. В феврале текущего года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.

Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн— и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 43 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение. Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (более 950 тыс. займов).

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».