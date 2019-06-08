В «Почте России» рассказали о своей международной стратегии

Как он заявил в интервью газете «Известия», компания готовится к тому, чтобы стать основным транзитным игроком в мире.

«Наша задача — построить логистическую систему из Азии в Европу и из Европы в Азию с задействованием структуры Российской Федерации, чтобы эти потоки завести на себя. Отсюда идея создания, например, предприятия в Китае, что позволит нам сильно сократить сроки доставки товаров из России в Китай и из Китая в Россию», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент оператор российской государственной почтовой сети планирует повысить функциональность берлинского филиала. Кроме того, в прошлом году «Почта России» открыла транзитный маршрут Япония — Европа.

«Если до этого товары из Японии шли морем до Европы в течение 60 суток, то с запуском этого маршрута мы имеем возможность за срок менее 20 дней с использованием нашего железнодорожного сообщения Москва — Владивосток обеспечивать такой транзитный маршрут. Он становится очень популярен», — добавил Подгузов.

Он также отметил, что в рамках международной стратегии прорабатываются самые различные варианты увеличения скорости доставки корреспонденции.

В апреле сообщалось, что «Почта России» запустила сервис по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг.