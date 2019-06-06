Газпром прокомментировал слухи об отставке Миллера

«Это вообще непонятно, зачем эта информация была выпущена и кто как бы «владелец» этой информации. Внутри компании спокойная рабочая обстановка. И мы все поражены, что такая вышла вдруг «новость», — передает его слова «Интерфакс».

Он назвал Миллера «эффективным руководителем», кроме которого никто бы не смог справиться с Газпромом.

Информация о якобы отставку Миллера появилась в Telegram-каналах 3 июня.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России.