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Газпром прокомментировал слухи об отставке Миллера 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Слухи об отставке главы Газпрома Алексея Миллера со своего поста не имеют под собой никаких оснований, в России нет топ-менеджера сопоставимого уровня, заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков.
«Это вообще непонятно, зачем эта информация была выпущена и кто как бы «владелец» этой информации. Внутри компании спокойная рабочая обстановка. И мы все поражены, что такая вышла вдруг «новость», — передает его слова «Интерфакс».
Он назвал Миллера «эффективным руководителем», кроме которого никто бы не смог справиться с Газпромом.
Информация о якобы отставку Миллера появилась в Telegram-каналах 3 июня.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России.
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