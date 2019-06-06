Тинькофф-банк создает управляющую компанию для инвестиций в биржевые фонды

Тинькофф-банк создает управляющую компанию Tinkoff Capital, до конца года будет запущена возможность инвестиций в биржевые фонды для физлиц, сообщил глава правления кредитной организации Оливер Хьюз на сессии ПМЭФ-2019 «Розничный инвестор — драйвер развития фондового рынка».

«И сегодня мы анонсируем запуск Tinkoff Capital — это управляющая компания. Я подписал документы вчера. Мы будем подаваться коллегам в ЦБ. И к концу года мы запустим понятное, прозрачное и очень технологичное решение по УК Tinkoff Capital», — сказал он.

Хьюз отметил, что можно будет «в любой момент купить биржевые фонды, можно видеть их состояние в любой момент в мобильном приложении, то есть нет черного ящика».

«Можно их купить с карты, продать, выводить деньги на карту. И, естественно, конкурентоспособный pricing, тарифная структура. Это расширение линейки постоянно происходит, и с этим будут приходить всё больше и больше розничных инвесторов», — пояснил он.

Хьюз напомнил, что 2,5 года назад Тинькофф-банк тестировал мобильное приложение для открытия и управления брокерскими счетами. Позже кредитная организация перевела «всё это на себя, построив IT-платформу».

По его словам, у данных сервисов «уже полмиллиона клиентов».