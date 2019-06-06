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Тинькофф-банк создает управляющую компанию для инвестиций в биржевые фонды 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Тинькофф-банк создает управляющую компанию Tinkoff Capital, до конца года будет запущена возможность инвестиций в биржевые фонды для физлиц, сообщил глава правления кредитной организации Оливер Хьюз на сессии ПМЭФ-2019 «Розничный инвестор — драйвер развития фондового рынка».
«И сегодня мы анонсируем запуск Tinkoff Capital — это управляющая компания. Я подписал документы вчера. Мы будем подаваться коллегам в ЦБ. И к концу года мы запустим понятное, прозрачное и очень технологичное решение по УК Tinkoff Capital», — сказал он.
Хьюз отметил, что можно будет «в любой момент купить биржевые фонды, можно видеть их состояние в любой момент в мобильном приложении, то есть нет черного ящика».
«Можно их купить с карты, продать, выводить деньги на карту. И, естественно, конкурентоспособный pricing, тарифная структура. Это расширение линейки постоянно происходит, и с этим будут приходить всё больше и больше розничных инвесторов», — пояснил он.
Хьюз напомнил, что 2,5 года назад Тинькофф-банк тестировал мобильное приложение для открытия и управления брокерскими счетами. Позже кредитная организация перевела «всё это на себя, построив IT-платформу».
По его словам, у данных сервисов «уже полмиллиона клиентов».
«Это люди, которые пришли, которые раньше не то, что не могли мечтать стать клиентами с брокерским счетом. Об этом даже не знали. Это люди, которые имеют определенное состояние, так называемый mass affluent, «белые воротнички», 25-35-40 лет, молодые профессионалы. В основном это наши клиенты, которые пришли на текущие счета, но не исключительно, и начинают инвестировать», — добавил Хьюз.
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Комментарии
Компании , Оливер Хьюз , Тинькофф банк , Центральный банк России
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