Глава Роснано Анатолий Чубайс рассказал о шагах, которые необходимы для создания российского гибридного современного локомотива. Он пообещал, что прототип машины появится к концу 2019 года.
По словам Чубайса, сначала необходимо создать техническое задание и согласовать его с Российскими железными дорогами (РЖД). Следующим этапом станет создание прототипа. После этого локомотив должен будет пройти испытания в РЖД. Далее будет создана опытная партия из пяти штук.
Дойти до последней стадии Чубайс надеется к 2022 году.
РЖД заключила соглашение с «Роснано» и «Трансмашхолдингом» о создании экологически чистых маневровых локомотивов, в которых будет использован гибридный привод на базе литий-ионных аккумуляторных батарей. Документ предусматривает поставку 131 машины в течение шести лет после сдачи первой.
«Трансмашхолдинг» займётся разработкой и сборкой локомотива, а дочерняя компания «Роснано» «Лиотех» поставит батареи.
Ранее News.ru писал, что Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочерним предприятием ОАО «РЖД», заключила соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО). На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стороны договорились формировать комплексную систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами (ТБО).