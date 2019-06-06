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ОАК планирует осуществить «глубокую модернизацию» самолетов Sukhoi Superjet 100 

ТАСС 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует произвести "глубокую модернизацию" самолетов Sukhoi Superjet 100, которая будет включать в себя повышение ресурсных показателей и снижение себестоимости. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.
"У нас сейчас на повестке дня стоит глубокая модернизация Sukhoi Superjet 100 с увеличением ресурсных показателей, с программой импортозамещения, где мы увеличиваем количество российских поставщиков со снижением цены и повышением его экономической привлекательности, внедрением большого количества цифровых сервисов, которые используются при его обслуживании", — сказал он.
SSJ-100 — самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК). Он создан с применением новейших технологий в области аэродинамики, силовой установки и авионики, обеспечивающих эффективность эксплуатации и комфорт пассажиров. SSJ-100 рассчитан на перевозки на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Самолет был впервые представлен публике в сентябре 2007 года. Первый полет SSJ-100 состоялся в мае 2008 года, а первый самолет был поставлен покупателю весной 2011 года.
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Комментарии1
Компании , Юрий Слюсарь , Гражданские самолеты Сухого , ОАК
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