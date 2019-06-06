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Герман Греф пообещал снижение ставок по кредитам 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Тенденция к снижению инфляции определилась, поэтому кредитные ставки будут идти вниз. Об этом заявил в эфире программы "60 минут" президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф.
"Сбербанк снизил на прошлой неделе ипотечные ставки на 0,6%. Это немало, и до конца года возможно, как минимум, еще одно снижение. Оно не будет быстрым, мы не упадем сразу до 8%, но оно будет. Сегодня самые выгодные ставки для тех, кто берет кредиты через онлайн-канал, кто регистрирует сделку в электронном виде. Кроме того, самые дешевые кредиты для наших клиентов от застройщиков и для молодых семей. Для молодых семей субсидированные кредиты составляют 8,2% годовых", — рассказал Греф.
На экономическом форуме в Санкт-Петербурге обсуждалась тема использования биометрических технологий. Сбербанк уже пообещал, что в его офисах, банкоматах и мобильном приложении появится распознавание по лицу, а при звонке в колл-центр система сможет узнавать клиентов по голосу. В перспективе эти технологии помогут ускорить обслуживание и повысить безопасность операций благодаря дополнительному фактору, позволяющему подтвердить личность.
Так что, как заметил Герман Греф, клиенты могут сидеть дома на диване и совершать все финансовые операции.
"Правда, мы не пытаемся ускорять ситуацию, потому что финансовая и цифровая грамотность населения — это процесс, который требует времени. Мы стараемся делать простые интерфейсы, много работаем с нашими клиентами, помогая им осваивать дивайсы. Я думаю, что через пять лет будем иметь не менее 85% клиентов, которые будут совершать все операции удаленно", — считает глава Сбербанка.
По количеству собранных биометрических данных клиентов Сбербанк на несколько порядков обгоняет запущенную с конца июня государственную Единую биометрическую систему (ЕБС), единожды сдав в которую изображение лица и слепок голоса человек может в любом банке получать кредиты, открывать счета и делать переводы без визита в отделение.
Собирать биометрию для ЕБС обязаны все банки, но пока это делают немногие, а оказывают услуги с ее помощью — лишь единицы.
6 июня открылся Петербургский международный экономический форум Главная тема — "Формируя повестку устойчивого развития". Форум продлится до 8 июня, в его рамках состоится более 120 деловых мероприятий. В северную столицу приехали более 17 тысяч гостей из 75 государств, а также ведущих международных организаций.
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Компании , Герман Греф , Сбербанк России
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