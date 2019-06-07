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​Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета 

Банки.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Сбербанк запустил сервис для корпоративных клиентов по возмещению налогов из бюджета, сообщает пресс-служба кредитной организации. В рамках сервиса банк выпустил первую в России электронную банковскую гарантию в пользу налоговых органов по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) экспортерам.
«Сбербанк стал первым банком в России, предоставившим корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи, а также первым банком, выдавшим электронную банковскую гарантию в пользу налоговых органов. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить с 72 до семи дней без посещения налоговых органов», — говорится в релизе госбанка.
Банк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн» для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение семи дней. Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Оция стала доступна благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС, уточняют в банке.
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Комментарии
Компании , Федеральная налоговая служба , Сбербанк России
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