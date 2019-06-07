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Сбербанк и «Макдоналдс» договорились совместно развивать эквайринг 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Антон Сухонос, «Росконгресс»
Сбербанк и «Макдоналдс» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заключили соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент «Ленты.ру». Документ был подписан первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным и генеральным директором «Макдоналдс» Марком Кареной.
В рамках подписанного соглашения компании намерены развивать партнерство в области эквайринга, а также в других инновационных сферах, включая использование технических систем для анализа данных, разработку систем анализа потребительского поведения, ускорение расчетов с использованием платежных карт, развитие зарплатного проекта для сотрудников, открытие пилотного отделения банка, совмещенного с предприятием «Макдоналдс», участие «Макдоналдс» в программе «Спасибо» и взаимодействие в реализации социально-значимых проектов.
«Мы в "Макдоналдс" рады факту подписания соглашения о стратегическом партнерстве со Сбербанком, поскольку мы объединяем наши потенциалы, будучи лидерами рынка в своих отраслях бизнеса», — отметил Марк Карена. «Наши компании ежедневно предоставляют свои услуги миллионам россиян, и вместе мы сможем обеспечить нашим гостям дополнительные преимущества путем использования передовых технологий и внедрения инноваций и сервисов, которые задают стандарты для наших отраслей», — сказал он.
«Цифровизация экономики России сегодня является абсолютным приоритетом. Подписанное соглашение закрепило уже существующие дружественные отношения между нашими компаниями. Сотрудничество между Сбербанком и "Макдоналдс" объединит глобальные возможности и международные стандарты качества с самыми современными технологиями, такими как искусственный интеллект и система анализа больших данных. Все это позволит обеспечить инновационные и максимально удобные сервисы для клиентов», — сказал Александр Ведяхин.
Ежедневно российская сеть «Макдоналдс» обслуживает около 1,5 миллиона клиентов, порядка 34 процентов из них дети. Продукция российской сети «Макдоналдс» проходит множество проверок на соответствие стандартам качества и безопасности, сообщил генеральный директор компании Марк Карена.
«Мы следуем европейским, международным и российским правилам и стандартам. Например, в России мы проводим тысячи проверок на соответствие стандартам качества и безопасности от поля до прилавка. Кроме того, регулярно проходят проверки независимых аудиторов. В результате за 29 лет работы в России "Макдоналдс" обслужил 5 миллиардов клиентов, и не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая пищевого отравления», — рассказал гендиректор.
По словам Карены, порядка 98 процентов ингредиентов для российской сети производится в РФ, полностью на локальное производство планируется перейти к концу 2020-х года. Он отметил, что местное производство очень важно с точки зрения качества продукции. «Мы не используем глутамат натрия, мы не используем ГМО ингредиенты, и для нас также очень важно соблюдать строгие стандарты обращения с животными — мы не используем ускорители роста», — пояснил он.
По данным Карены, в России ежегодно продается около 7 миллионов детских обедов Хэппи Мил. Поэтому для компании очень важно отсутствие в продуктах для детей искусственных красителей и ароматизаторов. Кроме того, в большинстве детских наборов вместо картофеля фри, в качестве альтернативы могут быть предложены морковные палочки или яблочные дольки.
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Компании , ПМЭФ-2019 , McDonald's , Сбербанк России , Lenta.ru
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