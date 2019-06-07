Бывший завод Порошенко достанется России 

Севастопольский морской завод, ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко, перейдёт в госсобственность России, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект указа президента РФ Владимира Путина. Для этих целей федеральное предприятие будет преобразовано в акционерное общество.
Согласно проекту президентского указа все акции "Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе", кроме одной, будут переданы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Процесс планируется завершить в течение ближайших 18 месяцев.
До 2015 года завод принадлежал Петру Порошенко. После проведения референдума в Крыму предприятие было национализировано российскими властями. В настоящее время на нём проводится программа восстановления, которая предусматривает техперевооружение и модернизацию производственного оборудования.
Ранее стало известно, что украинские предприниматели пытаются отсудить у российского правительства миллиарды долларов в Европейском союзе по правам человека в связи с потерей активов в Крыму. По словам замглавы Министерства юстиции РФ Михаила Гальперина, всего в Гаагском арбитраже на рассмотрении находится более 10 исков, которые основываются на соглашении между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года. Предприниматели требуют взыскать с российских властей несколько миллиардов долларов США.