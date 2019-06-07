Бывший завод Порошенко достанется России

Севастопольский морской завод, ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко , перейдёт в госсобственность России, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект указа президента РФ Владимира Путина . Для этих целей федеральное предприятие будет преобразовано в акционерное общество.

Согласно проекту президентского указа все акции "Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе", кроме одной, будут переданы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Процесс планируется завершить в течение ближайших 18 месяцев.

До 2015 года завод принадлежал Петру Порошенко. После проведения референдума в Крыму предприятие было национализировано российскими властями. В настоящее время на нём проводится программа восстановления, которая предусматривает техперевооружение и модернизацию производственного оборудования.