Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о готовности вести переговоры с «Газпромом» только при участии представителей Евросоюза.
«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — написал Коболев в Facebook.
Коболев отметил, что «Газпром» пойдет на радикальное снижение цены лишь в случае выполнения своих условий, таких как прощение долга «Нафтогазу», отказ от арбитражных споров и неприменение европейских правил в газовой сфере. По словам Коболева, такой сценарий несет Киеву потери и возвращение в полную зависимость от Москвы.
Ранее в пятницу глава «Газпрома» Алексей Миллер высказался за переговоры с «Нафтогазом» о прямых поставках газа, в результате которых цена для потребителей может быть снижена на 25%. Миллер также предложил вести прямые переговоры с Киевом без участия посредников из Евросоюза.