«Мы всегда готовы»: в Киеве рассказали о возможности переговоров с «Газпромом»

«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — написал Коболев в Facebook.

Коболев отметил, что «Газпром» пойдет на радикальное снижение цены лишь в случае выполнения своих условий, таких как прощение долга «Нафтогазу», отказ от арбитражных споров и неприменение европейских правил в газовой сфере. По словам Коболева, такой сценарий несет Киеву потери и возвращение в полную зависимость от Москвы.