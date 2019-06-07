Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.12
$
65.25
73.30
73.43
Прогноз
10.06 – 17.06
$
66.02
74.63
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0086
23.05
1.1181
03.06
23.05
12.05

«Мы всегда готовы»: в Киеве рассказали о возможности переговоров с «Газпромом» 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: AFP/ Sergei Supinsky
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о готовности вести переговоры с «Газпромом» только при участии представителей Евросоюза.
«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — написал Коболев в Facebook.
Коболев отметил, что «Газпром» пойдет на радикальное снижение цены лишь в случае выполнения своих условий, таких как прощение долга «Нафтогазу», отказ от арбитражных споров и неприменение европейских правил в газовой сфере. По словам Коболева, такой сценарий несет Киеву потери и возвращение в полную зависимость от Москвы.
Ранее в пятницу глава «Газпрома» Алексей Миллер высказался за переговоры с «Нафтогазом» о прямых поставках газа, в результате которых цена для потребителей может быть снижена на 25%. Миллер также предложил вести прямые переговоры с Киевом без участия посредников из Евросоюза.
Комментарии33
Компании , Андрей Коболев , Алексей Миллер , Нафтогаз , Газпром , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
​Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета
Миллер назвал главный вопрос на переговорах с Украиной
Путин пригласил иностранных инвесторов в нацпроекты
Ленобласть привлекла на ПМЭФ 1 трлн рублей1
Путин назвал главное правило бизнеса4
Видео
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
01:20
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
Экономика Компании
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки Недвижимость
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение